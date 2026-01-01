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Даниил Ким
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Киноафиша Даниил Ким

Даниил Ким

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте

Даниил Ким на сцене клубов Москвы и Санкт-Петербурга

Известный автор видео и исполнитель современной русскоязычной поп-музыки Даниил Ким, больше известный своей хитовой песней «выдумал», готов представить свою новую программу. Этот концерт состоится в клубе «Pravda» в Москве 28 октября и в клубе «Рассвет» в Санкт-Петербурге 29 октября.

О музыканте и его творчестве

Даниил Ким быстро завоевал популярность на музыкальной сцене, привлекая внимание слушателей своими оригинальными текстами и мелодиями. Его творчество сочетает элементы поп-музыки с авторскими подходами, что делает его выступления уникальными.

Не упустите возможность увидеть живое выступление Даниила Кима и насладиться его музыкой в одном из этих клубов!

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Октябрь
28 октября среда
20:00
Pravda Москва, Варшавское ш., 26, стр. 12
В других городах
Октябрь
29 октября четверг
20:00
Рассвет Санкт-Петербург, Комсомола, 2
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