Даниил Ким на сцене клубов Москвы и Санкт-Петербурга

Известный автор видео и исполнитель современной русскоязычной поп-музыки Даниил Ким, больше известный своей хитовой песней «выдумал», готов представить свою новую программу. Этот концерт состоится в клубе «Pravda» в Москве 28 октября и в клубе «Рассвет» в Санкт-Петербурге 29 октября.

О музыканте и его творчестве

Даниил Ким быстро завоевал популярность на музыкальной сцене, привлекая внимание слушателей своими оригинальными текстами и мелодиями. Его творчество сочетает элементы поп-музыки с авторскими подходами, что делает его выступления уникальными.

Не упустите возможность увидеть живое выступление Даниила Кима и насладиться его музыкой в одном из этих клубов!