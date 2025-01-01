Меню
Записки Черномора
Киноафиша Записки Черномора

Спектакль Записки Черномора

Постановка
Центр драматургии и режиссуры на Беговой 6+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 6+
О концерте/спектакле

«Черномор» – погружение в мир фэнтези

Спектакль «Черномор» предлагает зрителям уникальную возможность встретиться с главным героем, который стал единственным выжившим среди персонажей классической истории. Он пережил Руслана, Людмилу, их детей и даже внуков. Теперь Черномор, с иронией и ностальгией, вспоминает свои былые поступки и восхищается подвигом Руслана. Он покинул колдовство, но его сердце тоскует по великим злодеям и героям прошлого.

Визуальное воплощение 

Визуальная стилистика спектакля основана на жанре фэнтези, который особенно популярен среди современных зрителей. Такой подход позволяет пушкинскому тексту выйти за рамки абстрактной школьной программы и стать живым, насыщенным действием. Пушкин предвосхитил и определил характеристики жанра, создав историко-приключенческий роман, действие которого разворачивается в вымышленном мире, близком к реальному Средневековью, где герои сталкиваются с сверхъестественными явлениями.

Системность чудес

В отличие от сказок, в фэнтези чудеса становятся нормой жизни, действующей так же системно, как законы природы. Это создает особую атмосферу, погружающую зрителя в мир, где всё возможно.

Выразительные средства спектакля

Спектакль использует множество выразительных средств: видеопроекции, современную музыку, теневой театр и драматическую актёрскую игру. Зрители не просто наблюдают за происходящим, они вовлечены в ткань повествования и становятся героями поэмы.

Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории! Спектакль «Черномор» обещает удивительное путешествие в мир фэнтези, где каждый сможет открыть для себя новые грани классического произведения.

Режиссер
Вячеслав Игнатов
В ролях
Сергей Мелконян

Ноябрь
3 ноября понедельник
15:00
Центр драматургии и режиссуры на Соколе Москва, Ленинградский просп., 71, корп. Г
от 1200 ₽
4 ноября вторник
12:00
Центр драматургии и режиссуры на Соколе Москва, Ленинградский просп., 71, корп. Г
от 1200 ₽
15:00
Центр драматургии и режиссуры на Соколе Москва, Ленинградский просп., 71, корп. Г
от 1200 ₽

Фотографии

Записки Черномора Записки Черномора Записки Черномора Записки Черномора

