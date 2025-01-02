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Ночь ошибок
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Спектакль Ночь ошибок

Костюмированный водевиль
Постановка
Театр Сатиры 16+
Продолжительность 2 часа 25 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Комедия Оливера Гольдсмитa в двух действиях

Старинный английский фарс погружает зрителей в мир забавных недоразумений и комических ситуаций. Столичный юноша, неловкий в светских салонах, но смелый среди простолюдинов, по ошибке принимает дом мистера Хардкасла за гостиницу, а хозяина — за трактирщика. Все начинается с малого недоразумения и только усугубляется с каждым часом, приводя к комичным и порой абсурдным поворотам.

Сюжет

В центре этой комедийной истории — герой, который запутывается в ситуациях, ошибаясь в самых важных вопросах: он принимает будущую невесту за служанку и сбивает с толку всех вокруг. Ошибки множатся, запутывая всех персонажей, и в конце, конечно, всё приходит к разрешению, но на пути к этому зрителей ждёт нескончаемое количество забавных каламбуров, розыгрышей и шуток, которые не оставят равнодушными.

Особенности постановки

Перед нами классическая английская комедия XVIII века, где беззлобный смех и каламбуры играют ведущую роль. Без нравоучений и злой сатиры пьеса вызывает лишь добродушный смех и смотрится на одном дыхании. Герои вводят друг друга в заблуждение, и при этом всё разрешается комично и весело, возвращая всех на свои места.

Этот спектакль подарит зрителям незабываемое веселье, наполнив вечер смехом и лёгкостью.

Режиссер
Павел Любимцев
В ролях
Александр Чернявский
Светлана Рябова
Сергей Колповский
Вероника Агапова
Артем Минин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 500 ₽
14 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 500 ₽
11 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽
26 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Ночь ошибок Ночь ошибок Ночь ошибок Ночь ошибок Ночь ошибок

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