Спектакль Ночь ошибок

Комедия Оливера Гольдсмитa в двух действиях

Старинный английский фарс погружает зрителей в мир забавных недоразумений и комических ситуаций. Столичный юноша, неловкий в светских салонах, но смелый среди простолюдинов, по ошибке принимает дом мистера Хардкасла за гостиницу, а хозяина — за трактирщика. Все начинается с малого недоразумения и только усугубляется с каждым часом, приводя к комичным и порой абсурдным поворотам.

Сюжет

В центре этой комедийной истории — герой, который запутывается в ситуациях, ошибаясь в самых важных вопросах: он принимает будущую невесту за служанку и сбивает с толку всех вокруг. Ошибки множатся, запутывая всех персонажей, и в конце, конечно, всё приходит к разрешению, но на пути к этому зрителей ждёт нескончаемое количество забавных каламбуров, розыгрышей и шуток, которые не оставят равнодушными.

Особенности постановки

Перед нами классическая английская комедия XVIII века, где беззлобный смех и каламбуры играют ведущую роль. Без нравоучений и злой сатиры пьеса вызывает лишь добродушный смех и смотрится на одном дыхании. Герои вводят друг друга в заблуждение, и при этом всё разрешается комично и весело, возвращая всех на свои места.

Этот спектакль подарит зрителям незабываемое веселье, наполнив вечер смехом и лёгкостью.