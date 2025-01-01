Спектакль Клуб анонимных книгофобов

Спектакль-терапия для книгофобов

«Клуб анонимных книгофобов» — это комедийная постановка, затрагивающая актуальную проблему современного общества, в котором люди перестают читать, предпочитая тиктоки и интернет-гуру.

Книга будущего

Спектакль основан на литературном произведении, которое выстрелило на книжном фестивале. В рамках «Красной площади» в Москве работа стала победной в конкурсе молодежных проектов «Книга будущего». И вот теперь — она в театре!

Если вы не любите читать и впадаете в депрессию от одного лишь вида раскрытой книги, эта постановка создана специально для вас. Это спектакль-терапия, в котором герои, объединенные нелюбовью к чтению, понемногу начинают читать.