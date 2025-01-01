Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Клуб анонимных книгофобов
Билеты от 1200₽
Киноафиша Клуб анонимных книгофобов

Спектакль Клуб анонимных книгофобов

Постановка
VS Театр 16+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Спектакль-терапия для книгофобов

«Клуб анонимных книгофобов» — это комедийная постановка, затрагивающая актуальную проблему современного общества, в котором люди перестают читать, предпочитая тиктоки и интернет-гуру.

Книга будущего

Спектакль основан на литературном произведении, которое выстрелило на книжном фестивале. В рамках «Красной площади» в Москве работа стала победной в конкурсе молодежных проектов «Книга будущего». И вот теперь — она в театре!

Если вы не любите читать и впадаете в депрессию от одного лишь вида раскрытой книги, эта постановка создана специально для вас. Это спектакль-терапия, в котором герои, объединенные нелюбовью к чтению, понемногу начинают читать.

Режиссер
Дарья Витан
В ролях
Дарья Витан
Вера Сапунова
Александр Хитев

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 октября
Точка ру Москва, Варшавское ш., 86а, 2 этаж
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Клуб анонимных книгофобов Клуб анонимных книгофобов Клуб анонимных книгофобов Клуб анонимных книгофобов Клуб анонимных книгофобов Клуб анонимных книгофобов Клуб анонимных книгофобов

В ближайшие дни

«Ladies Night. Только для женщин. Версия 2018»
18+
Комедия
«Ladies Night. Только для женщин. Версия 2018»
28 октября в 19:00 Дворец на Яузе
от 1000 ₽
Любовь в квадрате
18+
Комедия
Любовь в квадрате
23 сентября в 19:05 ЦДКЖ
от 1500 ₽
Лукоморье
0+
Мюзикл Детский
Лукоморье
7 января в 13:30 КЦ «Москвич»
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше