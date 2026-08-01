Нина Янтарная & The Band: Музыкальная программа LATINA MAGIA

30 августа в Lюstra Bar в Москве пройдет концерт русско-кубинской группы «Нина Янтарная & The Band». Это уникальное событие привлечет внимание поклонников латиноамериканской музыки и ценителей живого звука.

Проект объединяет музыкантов из России и Кубы, что обещает создать особую атмосферу. Хотя подробной информации о биографии участников и их репертуаре нет, можно ожидать, что в программе будут представлены как традиционные кубинские хиты, так и русские мелодии с латиноамериканским flavor.

Не упустите возможность насладиться солнечными ритмами и любимыми мелодиями в исполнении талантливых музыкантов. Это шоу станет отличным развлечением для всех любителей разнообразной и живой музыки!