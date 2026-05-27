Algorithm
Киноафиша Algorithm

Algorithm

Продолжительность 120 минут
О концерте

Новое джазовое приключение в клубе Игоря Бутмана

В Джазовом клубе Игоря Бутмана пройдет новый проект от музыкантов из Камеруна под названием «Algorithm». Это уникальная музыкальная история, которая создается прямо на глазах зрителей. В программе ожидаются захватывающие импровизации и потрясающий вокал, сочетающие красоту и силу.

Коллектив представит классику джаза и соула, а также культовые композиции 90-х и 2000-х, которые обязательно порадуют поклонников этих жанров. В репертуаре — легендарные песни Нины Симон, Ареты Франклин, Эми Вайнхаус, Уитни Хьюстон, Тины Тернер и многое другое.

Основатель и лидер проекта Даниэль Лепети Ондог - известный музыкант, который также руководит несколькими собственными группами, среди которых «Somewhere Music Session», «Legruvy» и «Oudima».

Среди участников нового проекта — певица Jeea, обладательница мощного и выразительного вокала. Она стала настоящей сенсацией после участия в шоу «Голос Африка», где поразила зрителей своим талантом.

Проект «Algorithm» обязательно привлечет внимание любителей джаза и соула, а также всех, кто ценит живые импровизации и уникальные музыкальные истории.

27 мая среда
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 2000 ₽

