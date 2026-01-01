Нейромонах Феофан на Roof Place
Возраст 16+

О концерте

Нейромонах Феофан: Праздничные гуляния в Санкт-Петербурге

23 июля в Санкт-Петербурге Нейромонах Феофан приглашает всех гостей на традиционные праздничные гуляния ко Дню рождения. Мероприятие пройдет в формате опен-эйр, где можно будет весело петь, смеяться и безудержно танцевать под открытым небом вместе с драмодеем и его верными спутниками — диджеем Никодимом и необычным медведем.

Нейромонах Феофан — это артист, который предпочитает оставаться в тени, скрывая свою личность под образом старца. За 15 лет своего существования он привлек внимание зрителей, создавая уникальную музыкальную смесь, которая зацепила как любителей электронной музыки, так и поклонников рока, а также людей всех возрастов.

Музыка и атмосфера

Проект Нейромонаха Феофана отмечен самобытным и запоминающимся звучанием, сочетая энергичный drum&bass, мелодии русских народных песен и глубокий вокал. За годы своей деятельности артист выпустил четыре полноценных альбома, серию мини-альбомов, несколько EP, а также live-альбомы и синглы. Его музыкальные работы насчитывают сотни миллионов прослушиваний на стриминговых платформах и видео-хостингах.

Концерт как событие

Концерты Нейромонаха Феофана — это не просто выступления, это настоящие шоу. Публика приходит в народных костюмах, что создает атмосферу единения и веселья, даже среди незнакомых людей. Массовые забавы и активное взаимодействие с аудиторией придают каждому концерту уникальность.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного праздника 23 июля в питерском пространстве ROOF PLACE на Васильевском острове!

23 июля четверг
Roof Place Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, Культурный квартал «Брусницын», крыша
от 2200 ₽

