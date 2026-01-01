Олег Погудин. Романс
12+
Продолжительность 120 минут
О концерте

Олег Погудин с программой «Романс» в Капелле

Певец, актер и режиссер Олег Погудин, народный артист России, принадлежит к плеяде выдающихся исполнителей романса. Его концерты уже давно завоевали популярность не только в России, но и за её пределами.

Пятого февраля Олег Погудин выступит в Капелле с программой с простым и емким названием «Романс». Этот жанр музыкального искусства имеет глубокие корни в русской культуре, и его исполняли такие величины, как Лев Толстой, Александр Блок, Чайковский и Рахманинов. Постоянный интерес к романсам объясняется искренними чувствами и переживаниями, которые они передают.

Важной составляющей романса является личность артиста. Традиция исполнения этого жанра насчитывает более 150 лет, и за это время многие выдающиеся исполнители, такие как Аполлон Григорьев, Владимир Высоцкий и Валерий Агафонов, не просто исполняли романсы, но проживали их. Олег Погудин продолжает эту замечательную традицию, сочетая уважение к жанру с умением передать все нюансы текста и мелодии.

В 2025 году концерты Олега Погудина собирали аншлаги в таких знаменитых залах, как Государственная академическая Капелла имени М.И. Глинки и Большой зал Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича. В 2026 году романсы вновь вернутся на сцену Капеллы, подходящую для их исполнения по атмосфере и акустике.

На концерте 5 февраля прозвучат самые дорогие и любимые зрителями романсы, ставшие классикой. Исполнение будет сопровождаться инструментальным ансамблем Театра Романса Олега Погудина, в состав которого входят мастера Санкт-Петербургской филармонической сцены.

Продолжительность программы составит 2 часа. Рекомендуемый возраст для зрителей — 12+. Не упустите возможность насладиться истинным искусством романса!

Июль
21 июля вторник
19:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 1200 ₽

