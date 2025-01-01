Меню
Нэнси
Нэнси

Нэнси

18+
Возраст 18+

Возвращение легенды: концерт группы «Нэнси»

Легендарный коллектив «Нэнси» вновь радует своих поклонников большим сольным концертом. Эта группа покорила сердца миллионов, и их песни по-прежнему остаются любимыми среди слушателей.

Что ожидать на концерте?

Зрителей ждет потрясающее шоу с новейшими песнями и множеством известных хитов. Особое внимание будет уделено «Дыму сигарет с ментолом» – визитной карточке группы, которая не оставит равнодушным никого.

Эмоции и впечатления

Встреча с такими родными исполнителями, обладающими яркими и проникновенными голосами, подарит только положительные эмоции и незабываемые впечатления.

Не пропустите!

Подарите себе и близким настоящий музыкальный праздник! Ждем вас на концерте, который обещает быть незабываемым!

Январь
14 января среда
19:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
от 1500 ₽

