Оркестр CAGMO. Симфония Майкла Джексона при свечах

Симфония Майкла Джексона от CAGMO

Приглашаем вас на уникальный концерт, где оркестр CAGMO исполнит самые известные хиты короля поп-музыки в рамках программы «Симфония Майкла Джексона». В этом концерте знакомые мелодии обретут новую жизнь под светом свечей и оркестровыми аранжировками, сохраняя при этом фирменный стиль самого артиста.

Зрелищная программа

В программе прозвучат такие легендарные треки, как:

Billie Jean

Earth Song

Beat It

Black or White

Heal the World

They Don’t Care About Us

You Are Not Alone

Smooth Criminal

Give In to Me

In the Closet

Stranger in Moscow

Thriller

Remember the Time

Bad

Say Say Say

Не упустите шанс

Это замечательная возможность услышать умелые интерпретации легендарных треков, которые тронут сердца слушателей. Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться музыкой Майкла Джексона в новом звучании!