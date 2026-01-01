Оповещения от Киноафиши
Оркестр CAGMO. Симфония Майкла Джексона при свечах
Билеты от 3300₽
6+
Возраст 6+
О концерте

Симфония Майкла Джексона от CAGMO

Приглашаем вас на уникальный концерт, где оркестр CAGMO исполнит самые известные хиты короля поп-музыки в рамках программы «Симфония Майкла Джексона». В этом концерте знакомые мелодии обретут новую жизнь под светом свечей и оркестровыми аранжировками, сохраняя при этом фирменный стиль самого артиста.

Зрелищная программа

В программе прозвучат такие легендарные треки, как:

  • Billie Jean
  • Earth Song
  • Beat It
  • Black or White
  • Heal the World
  • They Don’t Care About Us
  • You Are Not Alone
  • Smooth Criminal
  • Give In to Me
  • In the Closet
  • Stranger in Moscow
  • Thriller
  • Remember the Time
  • Bad
  • Say Say Say

Не упустите шанс

Это замечательная возможность услышать умелые интерпретации легендарных треков, которые тронут сердца слушателей. Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться музыкой Майкла Джексона в новом звучании!

Сентябрь
10 сентября четверг
20:00
Концертный зал «Москва» Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
от 3300 ₽
В других городах
Сентябрь
Октябрь
25 сентября пятница
19:00
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
от 1900 ₽
27 сентября воскресенье
18:00
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
от 1900 ₽
2 октября пятница
19:00
Конгресс-холл «Торатау» Уфа, Заки Валиди, 2
от 1900 ₽
19:00
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
от 2200 ₽
3 октября суббота
19:00
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
от 2300 ₽
9 октября пятница
19:00
Концертный зал РЦСО Омск, Красный Путь, 9
от 1900 ₽

