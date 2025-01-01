Спектакль Сильное чувство

Искрометная комедия по произведению И. Ильфа и Е. Петрова

Московский Новый драматический театр приглашает зрителей на комедию «Сильное чувство» по произведению И. Ильфа и Е. Петрова. Эти имена ассоциируются с классическими романами «12 стульев» и «Золотой телёнок», однако их творчество не ограничивалось только этими произведениями. В 1933 году Ильф и Петров написали водевиль, который, несмотря на время написания, остаётся актуальным и современным.

Современность и динамика

«Сильное чувство» — это лёгкая комедия, в которой актуальные и злободневные темы переплетаются с динамичным сюжетом и смешными диалогами. Водевиль, наполненный литературными отсылками и ироническими элементами, напоминает чеховскую «Свадьбу», но с неожиданным поворотом — роль генерала здесь исполняет иностранец.

Сценическая композиция

Спектакль в интерпретации Нового драматического театра представляет собой сценическую композицию с танцами, объединяющую не только сам водевиль, но и несколько фельетонов Ильфа и Петрова. Он рассказывает историю о молодой женщине, решившей улучшить жилищные условия, и как её попытки привести свою жизнь в порядок сталкиваются с абсурдными обстоятельствами.

Сильное чувство и его разгадка

Режиссер Вячеслав Долгачев задается вопросом: какое «сильное чувство» объединяет людей и остаётся ли оно неизменным спустя десятилетия? Спектакль исследует, связано ли это чувство с социокультурными изменениями и как оно отражается на людях в разные исторические периоды.