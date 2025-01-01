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Гуси-лебеди
Билеты от 800₽
Киноафиша Гуси-лебеди

Спектакль Гуси-лебеди

Постановка
Театр марионеток 0+
Режиссер Ирина Крячун
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль по мотивам известной русской народной сказки

В этом спектакле раскрывается удивительная история о смелой и решительной девочке Дуняше, которая не боится вступить в борьбу с коварной Бабой-Ягой.

Смелость и помощь друзей

Дуняша с помощью речки, яблоньки, печки, мышки и ребят преодолевает все трудности на пути к спасению своего младшего братика Егорки. В их приключении, наполненном чудесами, каждое существо помогает по-своему.

Борьба с Бабой-Ягой и гусьми-лебедями

Спектакль расскажет о том, как маленькая девочка, несмотря на все испытания, сумела победить Бабу-Ягу и ее коварных помощников — гусей-лебедей, вернув мир и покой в дом.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
13:00 от 800 ₽
14 сентября
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
11:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽

Фотографии

Гуси-лебеди Гуси-лебеди Гуси-лебеди

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