Спектакль Гуси-лебеди

Музыкальный спектакль по мотивам известной русской народной сказки

В этом спектакле раскрывается удивительная история о смелой и решительной девочке Дуняше, которая не боится вступить в борьбу с коварной Бабой-Ягой.

Смелость и помощь друзей

Дуняша с помощью речки, яблоньки, печки, мышки и ребят преодолевает все трудности на пути к спасению своего младшего братика Егорки. В их приключении, наполненном чудесами, каждое существо помогает по-своему.

Борьба с Бабой-Ягой и гусьми-лебедями

Спектакль расскажет о том, как маленькая девочка, несмотря на все испытания, сумела победить Бабу-Ягу и ее коварных помощников — гусей-лебедей, вернув мир и покой в дом.