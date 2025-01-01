Меню
Вдовы
Киноафиша Вдовы

Спектакль Вдовы

16+
Режиссер Андрей Чепыжов
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Черная комедия «Вдовы» по одноименной пьесе Славомира Мрожека

Приглашаем вас в мир интриг и неожиданных откровений на спектакль «Вдовы», основанный на пьесе известного польского драматурга Славомира Мрожека. Эта черная комедия предлагает зрителям уникальную возможность заглянуть в жизнь двух вдов, которые встречаются в кафе. Несмотря на то, что они не впервые здесь, мы видим их вместе и в одно и то же время — это событие, которое ранее не происходило.

Кто они на самом деле?

Две вдовы, окруженные атмосферой загадки, представляют собой интересный предмет для обсуждения. Обычно они приходили в кафе со своими спутниками — кем были эти люди? Мужьями или любовниками? Эта интрига станет основой для глубоких размышлений и неожиданных открытий в ходе спектакля. Зрители смогут не только насладиться игрой актёров, но и попытаться разгадать тайны этих женщин.

Зачем стоит посетить спектакль?

«Вдовы» — это не просто комедия, это глубокое исследование человеческих отношений, одиночества и потребности в общении. Пьеса Мрожека полна иронии и остроумия, что делает её актуальной в любое время. Спектакль обещает увлечь зрителей своей динамикой и неожиданными поворотами сюжета.

Не упустите шанс стать свидетелем этой захватывающей истории, наполненной юмором и философией. «Вдовы» — это спектакль, который оставит вас с множеством вопросов и размышлений о жизни, любви и утрате.

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
В других городах

Самара, 21 сентября
Театральная платформа «Прачка» Самара, Фрунзе, 87/89
19:00 от 650 ₽

Фотографии

Вдовы Вдовы Вдовы

