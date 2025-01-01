Спектакль Лебединое озеро

«Лебединое озеро» – символ балетного искусства на сцене Самарского театра оперы и балеты

«Лебединое озеро» — один из самых часто исполняемых балетов, который стал настоящим символом балетного искусства. Его версии трудно подсчитать, и каждая из них привнесла что-то новое в классическую историю.

История создания

В 1875 году 35-летний Пётр Ильич Чайковский получил заказ на музыку к этому балету. К тому времени он уже успел стать автором трёх симфоний и нескольких опер, а его произведения отличались танцевальностью — балетом он увлекался давно.

Первая постановка

Первая хореографическая версия «Лебединого озера» была поставлена в 1877 году в московском Большом театре Вацлавом Рейзингером. К сожалению, она оказалась неудачной: критики отмечали, что балетмейстер вместо танцев демонстрировал гимнастические упражнения. Спектакль быстро исчез со сцены.

Успех в Санкт-Петербурге

К счастью, в 1895 году в Санкт-Петербурге появилась более успешная версия, созданная Мариусом Петипа и Львом Ивановым. В ней танцевал Александр Горский, который в 1901 году взялся за постановку «Лебединого озера» в Москве. Он изменил атмосферу первого акта, а во втором — знаменитые «лебединые сцены», увеличив количество исполнителей и нарушив симметрию петербургской версии. Именно Горский создал всем известный танец маленьких лебедей.

Эволюция балета

Горский продолжал изменять и совершенствовать «Лебединое озеро» на протяжении следующих двадцати лет. В 1920 году он совместно с легендарным режиссёром Владимиром Немировичем-Данченко создал самую радикальную версию. Они разделили партию Одетты-Одиллии на две и отдали разным танцовщицам, а также добавили партию Шута, которая стала неотъемлемой частью спектакля. В этом варианте финал балета стал счастливым — до этого Зигфрид и Одетта погибали.

Наследие Горского

Хотя в 1922 году Большой театр вернулся к более традиционному варианту, постановка «Лебединого озера» в интерпретации Горского не дошла до нас целиком. Тем не менее, в большинстве современных редакций спектакля сохранились сценические воспоминания о работе этого великого мастера. Нынешняя постановка — дань уважения его наследию.