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Не скажу
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Спектакль Не скажу

18+
Продолжительность 2 часа
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Новый спектакль «Не скажу»: комедия о любви и открытии себя

Спектакль «Не скажу», написанный по одноименному рассказу Александра Цыпкина, продолжает радовать зрителей яркими эмоциями и глубокими размышлениями о любви. Премьера рассказа состоялась в канун 2019 года, когда его прочитал Константин Хабенский, а театральная постановка увидела свет в декабре 2022 года в театральном центре «На Страстном».

Сюжет и стилистика

«Не скажу» — это психологический романтический детектив, где через повседневные ситуации раскрываются сокровенные желания героев. Спектакль исследует сложные отношения между любящими людьми, которые часто не понимают друг друга. В нем много юмора, иронии и доброты, что делает его легким для восприятия, но в то же время заставляет задуматься о важности открытости в любви.

Отзыв зрителей

«Самое удивительное в спектакле — это сидящие в зале мужчины со слезами на глазах в трогательном, счастливом финале. Так, конечно, только Цыпкин умеет раскачать эмоции», — делится впечатлениями актриса театра и кино Светлана Ходченкова.

Александр Цыпкин также отмечает: «Для меня это всегда отменный юмор и динамичное разрешение проблемы, чего очень не хватает в жизни. Новая постановка «Не скажу» тому подтверждение. За ситуативной комедией скрывается важная мысль: любовь — это открытие себя в других людях».

Актриса Кристина Бабушкина добавляет: «Превосходный актёрский состав, ёлка, два Деда Мороза и живая собака сделают ваш вечер, наполненным светлым чувством веры в то, что любовь победит!»

Визуальная эстетика

Спектакль радует глаз «праздничными декорациями» и мастерской игрой актеров, что создает особую атмосферу. Длительность спектакля составляет почти два часа без антракта, что позволяет зрителям полностью погрузиться в мир эмоций и переживаний героев.

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который станет настоящим открытием для вашего сердца!

Режиссер
Григорий Артамонов
В ролях
Виктор Ворзонин
Антон Косточкин
Дмитрий Чеботарев
Георгий Перадзе

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 5 декабря
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 15 декабря
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Не скажу Не скажу Не скажу Не скажу Не скажу

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