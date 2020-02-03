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Дачники на Бали, или «Асса» 30 лет спустя
Билеты от 4500₽
Киноафиша Дачники на Бали, или «Асса» 30 лет спустя

Спектакль Дачники на Бали, или «Асса» 30 лет спустя

Постановка
Театр на Бронной 18+
Продолжительность 3 часа 20 минут, 2 антракта
Возраст 18+
Билеты от 4500₽

О концерте/спектакле

Современная сатирическая версия пьесы Горького от Константина Богомолова

Спектакль-сатира, в котором сочетаются актуальные и вневременные темы, переносит зрителей в мир глубоких размышлений о русской эмиграции, любви и дружбе. В этом произведении герои многократно рассуждают о том, что значит покинуть родную страну в трудные времена, предавая её и преследуя свои интересы.

Эмиграция и бессмысленность жизни вдали от Родины

Спектакль рассказывает о тех, кто уехал, и о том, как бессмысленна и пуста их жизнь вдали от родной земли. В центре внимания — сложная и многогранная тема эмиграции, а также её последствия для людей, вынужденных искать свое место в чужой стране.

Коллизии Горьковских «Дачников»

Постановка сложным образом повторяет коллизии знаменитой пьесы Максима Горького «Дачники», что придаёт произведению глубину и историческую связь. Несмотря на это, спектакль остаётся совершенно новым и оригинальным, с уникальным взглядом на проблемы, о которых говорил Горький.

Режиссер
Константин Богомолов
Константин Богомолов
В ролях
Константин Богомолов
Константин Богомолов
Игорь Миркурбанов
Игорь Миркурбанов
Александра Ребенок
Александра Ребенок
Лера Горин
Анна Патокина

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
19:00 от 4500 ₽
24 сентября
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
19:00 от 4500 ₽

Фотографии

Дачники на Бали, или «Асса» 30 лет спустя Дачники на Бали, или «Асса» 30 лет спустя Дачники на Бали, или «Асса» 30 лет спустя Дачники на Бали, или «Асса» 30 лет спустя Дачники на Бали, или «Асса» 30 лет спустя Дачники на Бали, или «Асса» 30 лет спустя Дачники на Бали, или «Асса» 30 лет спустя

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