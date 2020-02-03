Спектакль Дачники на Бали, или «Асса» 30 лет спустя

Современная сатирическая версия пьесы Горького от Константина Богомолова

Спектакль-сатира, в котором сочетаются актуальные и вневременные темы, переносит зрителей в мир глубоких размышлений о русской эмиграции, любви и дружбе. В этом произведении герои многократно рассуждают о том, что значит покинуть родную страну в трудные времена, предавая её и преследуя свои интересы.

Эмиграция и бессмысленность жизни вдали от Родины

Спектакль рассказывает о тех, кто уехал, и о том, как бессмысленна и пуста их жизнь вдали от родной земли. В центре внимания — сложная и многогранная тема эмиграции, а также её последствия для людей, вынужденных искать свое место в чужой стране.

Коллизии Горьковских «Дачников»

Постановка сложным образом повторяет коллизии знаменитой пьесы Максима Горького «Дачники», что придаёт произведению глубину и историческую связь. Несмотря на это, спектакль остаётся совершенно новым и оригинальным, с уникальным взглядом на проблемы, о которых говорил Горький.