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Билеты от 1500₽
Киноафиша Не буду просить прощения

Спектакль Не буду просить прощения

Постановка
Детский сказочный театр 6+
Режиссер Михаил Миленин, Ирина Миленина
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Трогательная история о Вовочке и его маме

Эта трогательная сказка рассказывает о мальчике Вовочке, который, сталкиваясь с разными жизненными ситуациями, начинает понимать, как важна мама в его жизни.

Опыт и понимание ценности мамы

Вовочка, не желая просить прощения и считая, что мороженое на завтрак лучше манной каши, решает уйти из дома, чтобы жить так, как ему хочется. Однако сказка предоставляет ему возможность испытать на себе, что значит жить без маминой заботы и ласки.

Сказочный урок о любви и заботе

Через этот сказочный опыт Вовочка осознает, как много значит для него мама и как важно ценить ее любовь. Для маленького зрителя это урок о том, что маму нужно не только любить, но и понимать.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
Детский сказочный театр Москва, Б.Факельный пер., 18, стр. 2
14:00 от 1500 ₽
20 августа
Детский сказочный театр Москва, Б.Факельный пер., 18, стр. 2
13:00 от 1500 ₽
27 августа
Детский сказочный театр Москва, Б.Факельный пер., 18, стр. 2
13:00 от 1500 ₽
7 сентября
Детский сказочный театр Москва, Б.Факельный пер., 18, стр. 2
14:00 от 1500 ₽

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