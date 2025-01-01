Меню
Лето любви, или Жизнь прекрасна!
Киноафиша Лето любви, или Жизнь прекрасна!

Спектакль Лето любви, или Жизнь прекрасна!

Постановка
Бенефис 16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+
О концерте/спектакле

«Месяц в деревне»: Летняя Идиллия и Сложности Любви по И. С. Тургеневу

Сценическая версия одной из самых популярных пьес русского театра — «Месяц в деревне» Ивана Тургенева. Этот динамичный и легкий спектакль погружает зрителей в атмосферу дачного лета, наполненного остротой чувств и непредсказуемыми поступками, которыми движет любовь.

Легкая Ирония и Поэтическое Решение

В спектакле главенствует интонация легкой иронии и блаженства, отражающая суть влюбленности. Именно здесь жизнь показана в поэтическом решении, а сценическое пространство наполнено неожиданными находками.

Современная Интерпретация Классики

Классическая комедия 19 века была успешно переведена в стилистику современного театра. Это делает спектакль актуальным и востребованным среди сегодняшней публики, задавая новые оттенки в интерпретации известных сюжетов и персонажей.

Что Ждет Зрителей?

Не упустите возможность насладиться этим чарующим спектаклем, который, несмотря на прошедшее время, остается актуальным и резонирует с многими современными темами. «Месяц в деревне» — это не только история о любви, но и о свободе выбора, о поиске себя среди любимых людей.

Приходите и погрузитесь в атмосферу бесконечного лета и сложных любовных переживаний!

Режиссер
Анна Неровная
В ролях
Ирина Смирнова
Роман Значков
Александр Щекин
Петр Вакуленко
Валерия Сухачева

Расписание

13 сентября
Бенефис Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
19:00 от 800 ₽

