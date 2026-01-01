Концерт со свечами. Любимые саундтреки великих композиторов: Э.Морриконе, Х.Циммер, Д.Уильямс, Г.Шор, Л.Эйнауди и другие

Волшебный вечер с «Orchestra of New Time»

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко состоится уникальный концерт с участием оркестра «Orchestra of New Time». На сцене прозвучат саундтреки величайших композиторов: Эннио Морриконе, Ханс Циммер, Джон Уильямс, Говард Шор и Людовико Эйнауди.

Зал будет озарён тысячами свечей, создавая камерную и эмоциональную атмосферу. Концерт станет настоящим праздником для поклонников кино и его музыки, а также для всех, кто ищет глубокие эстетические переживания.

Музыка, которая оживляет воспоминания

Приготовьтесь к вечеру, где музыка становится главным героем. В аутентичной акустике Краснодарской филармонии вы услышите незабываемые мелодии из самых эпических и трогательных фильмов. Пронзительные звуки Эннио Морриконе переплетутся с монументальными партитурами Ханса Циммера, а космические темы Джона Уильямса создадут уникальную атмосферу, способную затронуть самые глубокие чувства слушателей.

Атмосфера волшебства

Тысячи свечей в зале создадут неповторимую, камерную обстановку. Это позволит зрителям стать частью происходящего на сцене, стирая грань между артистами и публикой.

Звук высочайшего качества

На сцене выступят лучшие музыканты Краснодарского края: заслуженные деятели искусств и победители международных конкурсов. Их виртуозное мастерство и филигранная техника гарантируют безупречное звучание и невероятные эмоциональные моменты.

Для кого этот концерт?

Этот вечер станет идеальным выбором для:

Поклонников кино и его музыки;

Тех, кто ищет не просто развлечение, а глубокие эстетические переживания;

Влюбленных пар, мечтающих о романтическом свидании;

Всех, кто хочет подарить себе и близким праздник души в уникальном формате.

«Orchestra of New Time» — это не просто оркестр, а проводник в мир чистых эмоций, рожденных талантом великих композиторов и мастерством музыкантов.

