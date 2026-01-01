Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Концерт со свечами. Любимые саундтреки великих композиторов: Э.Морриконе, Х.Циммер, Д.Уильямс, Г.Шор, Л.Эйнауди и другие
Киноафиша Концерт со свечами. Любимые саундтреки великих композиторов: Э.Морриконе, Х.Циммер, Д.Уильямс, Г.Шор, Л.Эйнауди и другие

Концерт со свечами. Любимые саундтреки великих композиторов: Э.Морриконе, Х.Циммер, Д.Уильямс, Г.Шор, Л.Эйнауди и другие

12+
Возраст 12+

О концерте

Волшебный вечер с «Orchestra of New Time»

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко состоится уникальный концерт с участием оркестра «Orchestra of New Time». На сцене прозвучат саундтреки величайших композиторов: Эннио Морриконе, Ханс Циммер, Джон Уильямс, Говард Шор и Людовико Эйнауди.

Зал будет озарён тысячами свечей, создавая камерную и эмоциональную атмосферу. Концерт станет настоящим праздником для поклонников кино и его музыки, а также для всех, кто ищет глубокие эстетические переживания.

Музыка, которая оживляет воспоминания

Приготовьтесь к вечеру, где музыка становится главным героем. В аутентичной акустике Краснодарской филармонии вы услышите незабываемые мелодии из самых эпических и трогательных фильмов. Пронзительные звуки Эннио Морриконе переплетутся с монументальными партитурами Ханса Циммера, а космические темы Джона Уильямса создадут уникальную атмосферу, способную затронуть самые глубокие чувства слушателей.

Атмосфера волшебства

Тысячи свечей в зале создадут неповторимую, камерную обстановку. Это позволит зрителям стать частью происходящего на сцене, стирая грань между артистами и публикой.

Звук высочайшего качества

На сцене выступят лучшие музыканты Краснодарского края: заслуженные деятели искусств и победители международных конкурсов. Их виртуозное мастерство и филигранная техника гарантируют безупречное звучание и невероятные эмоциональные моменты.

Для кого этот концерт?

Этот вечер станет идеальным выбором для:

  • Поклонников кино и его музыки;
  • Тех, кто ищет не просто развлечение, а глубокие эстетические переживания;
  • Влюбленных пар, мечтающих о романтическом свидании;
  • Всех, кто хочет подарить себе и близким праздник души в уникальном формате.

«Orchestra of New Time» — это не просто оркестр, а проводник в мир чистых эмоций, рожденных талантом великих композиторов и мастерством музыкантов.

Спешите приобрести билеты, чтобы гарантировать себе место на этом необычном концерте при свечах!

Купить билет на концерт Концерт со свечами. Любимые саундтреки великих композиторов: Э.Морриконе, Х.Циммер, Д.Уильямс, Г.Шор, Л.Эйнауди и другие

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
Июль
Август
Октябрь
24 июня среда
19:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 1000 ₽
29 июля среда
19:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 1000 ₽
12 августа среда
19:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 1000 ₽
7 октября среда
19:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 1000 ₽

В ближайшие дни

DJ FeniXXX
0+
Электронная музыка

DJ FeniXXX

30 мая в 23:00 Архитектор
от 2000 ₽
В кругу любимых песен
6+
Фолк

В кругу любимых песен

20 июня в 17:00 Филармония им. Пономаренко
от 300 ₽
Оркестр CAGMO. Рок-симфония при свечах
12+
Неоклассика

Оркестр CAGMO. Рок-симфония при свечах

4 июня в 19:00 Филармония им. Пономаренко
от 2200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше