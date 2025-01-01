Меню
Наташа Королева
Билеты от 7500₽
Киноафиша Наташа Королева

Наташа Королева

18+
Возраст 18+
Билеты от 7500₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Наташей Королевой в баре «Petter»

Приглашаем вас провести незабываемый вечер в компании заслуженной артистки России – Наташи Королевой! Этот вечер обещает стать настоящим музыкальным путешествием, полным эмоций и ярких впечатлений.

Бар «Petter» станет ареной для вечеринки, где вы сможете насладиться любимыми композициями в исполнении неподражаемой Наташи. На сцене зазвучат хиты, которые не оставят равнодушным никого из присутствующих. Это будет вечер, насыщенный энергией и теплыми воспоминаниями.

Что вас ждет?

  • Завораживающее исполнение популярных песен, которые знакомы каждому.
  • Атмосфера безудержного веселья и дружелюбия.
  • Возможность погрузиться в мир музыки и насладиться яркими моментами.

Не упустите шанс провести вечер в компании талантливой Наташи Королевой и создать новые воспоминания! Билеты уже в продаже, спешите их приобрести!

Расписание

10 сентября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 7500 ₽
21 сентября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 7500 ₽
21 октября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 7500 ₽
3 декабря
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 7500 ₽

