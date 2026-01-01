Никита Борисоглебский, РНО, дирижер - А. Рудин

Музыкальный вечер с Никитой Борисоглебским

Приглашаем вас на незабываемый концерт с участием талантливого скрипача Никиты Борисоглебского. Его мастерство и виртуозность, в сочетании с великолепием Российского национального оркестра под управлением дирижёра Александра Рудина, обещают создать уникальную атмосферу музыкального искусства.

Программа вечера

В программе концерта вы услышите:

Танеев: Концертная сюита для скрипки с оркестром соль минор, op. 28

П. И. Чайковский: Симфония № 6 «Патетическая» си минор, op. 74

Обратите внимание, что в программу возможны изменения, так что следите за обновлениями! Этот вечер будет интересен как истинным ценителям классической музыки, так и тем, кто только начинает знакомиться с её удивительным миром.