Скоро в прокате «Майкл» 1
Никита Борисоглебский, РНО, дирижер - А. Рудин
Билеты от 600₽
6+
О концерте

Музыкальный вечер с Никитой Борисоглебским

Приглашаем вас на незабываемый концерт с участием талантливого скрипача Никиты Борисоглебского. Его мастерство и виртуозность, в сочетании с великолепием Российского национального оркестра под управлением дирижёра Александра Рудина, обещают создать уникальную атмосферу музыкального искусства.

Программа вечера

В программе концерта вы услышите:

  • Танеев: Концертная сюита для скрипки с оркестром соль минор, op. 28
  • П. И. Чайковский: Симфония № 6 «Патетическая» си минор, op. 74

Обратите внимание, что в программу возможны изменения, так что следите за обновлениями! Этот вечер будет интересен как истинным ценителям классической музыки, так и тем, кто только начинает знакомиться с её удивительным миром.

Октябрь
20 октября вторник
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 600 ₽

