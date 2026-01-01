Гала-концерт Международного фонда «Артис футура»

Гала-концерт артистов фонда «Артис Футура» в доме музыки

В Московском международном Доме музыки пройдет гала-концерт, который соберет молодых талантливых музыкантов, стипендиатов Международного фонда сохранения и развития культуры и искусства «Артис Футура» и Симфонический оркестр Москвы «Русская Филармония». Это событие станет отражением философии фонда — поддержки юных дарований и сохранения культурных традиций.

О фонде «Артис Футура»

Учрежденный в сентябре 2020 года, фонд «Артис Футура» стремится выявлять и поддерживать молодые таланты. Его приоритетное направление — проект «Футура», который помогает стипендиатам в их творческом становлении и профессиональном развитии. Фонд способствует организации стипендий, мастер-классов и концертов, что делает его важным игроком в мире культуры.

Что ждет зрителей на концерте?

На гала-концерте выступят молодые исполнители, чьи имена уже начинают запоминаться в музыкальных кругах. Мероприятие пройдет в центре с уникальной акустикой и разнообразием залов, что создаст идеальную атмосферу для классической и современной музыки. Аудитория сможет насладиться не только великолепными выступлениями, но и совместной работой молодых музыкантов с профессиональным оркестром.

Концерт будет интересен любителям музыкально-драматических шоу, а также ценителям невероятных исполнений молодежи. Не упустите возможность стать частью этого яркого события!