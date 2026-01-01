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От барокко до наших дней. Шедевры для скрипки и альта
Билеты от 800₽
Киноафиша От барокко до наших дней. Шедевры для скрипки и альта

От барокко до наших дней. Шедевры для скрипки и альта

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте

Концерт «От барокко до наших дней» в Доме музыки

В Доме музыки состоится концерт с участием Алексея Лундина, первой скрипки легендарного оркестра «Виртуозы Москвы», и Максима Новикова, блестящего альтиста. В программе — произведения таких известных композиторов, как Т. Морли, И. С. Бах, В. А. Моцарт, А. Ролла, Э. Вилла-Лобос, Б. Барток и Г. Пелецис. Концерт обещает стать настоящим праздником для любителей камерной музыки, а также для тех, кто ценит глубокое музыкальное творчество.

О программе

Алексей Лундин, заслуженный артист России, представит оригинальную авторскую программу «От барокко до наших дней. Шедевры для скрипки и альта». Этот харизматичный музыкант известен своим умением открывать новые сюжетные линии в музыкальном искусстве. Вместе с Максимом Новиковым они создадут доверительный диалог со зрителем, делая акцент на красоте и возвышенности музыки разных эпох.

Исполнители

Алексей Лундин — доцент Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и лауреат международных конкурсов. Его карьера включает участие в более чем 80 концертах ежегодно в России и за рубежом. Он также является автором и участником абонементов, посвященных скрипичному искусству, например, «Камерные вечера с Алексеем Лундиным».

Максим Новиков — интерпретатор, который с блеском исполняет как классические, так и современные произведения. Многие из них звучали впервые именно в его исполнении, что делает его вклад в музыку особенно значимым.

Купить билет на концерт От барокко до наших дней. Шедевры для скрипки и альта

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Ноябрь
19 ноября четверг
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
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