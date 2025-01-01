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Оркестр CAGMO. BTS Symphony: Army Universe
Билеты от 3300₽
Киноафиша Оркестр CAGMO. BTS Symphony: Army Universe

Оркестр CAGMO. BTS Symphony: Army Universe

6+
Возраст 6+
Билеты от 3300₽

О концерте/спектакле

BTS Symphony: Army Universe — Музыкальное Путешествие с CAGMO

Концертная программа BTS Symphony: Army Universe от оркестра CAGMO обещает стать незабываемым событием для всех поклонников легендарной K-Pop группы BTS и их многомиллионного фандома ARMY. Эта грандиозная программа, состоящая из двух актов, пройдет с участием корейского пианиста и композитора Шин Джихо, а также двойного состава оркестра.

Погружение в Музыку BTS

BTS Symphony: Army Universe — это уникальная возможность окунуться в 10-летний музыкальный путь группы, который они прошли вместе с ARMY. Зрители смогут насладиться виртуозным исполнением самых значимых композиций, начиная с дебюта BTS и заканчивая яркими сольными проектами участников группы.

Оркестровое Звучание и Эмоции

В программе прозвучат любимые песни, переложенные для большого состава струнного оркестра, что создаст неповторимую атмосферу и подарит множество эмоций. Это не просто концерт, а настоящая музыкальная одиссея, полная трогательных чувств и воспоминаний о времени, проведенном с Бантан.

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события! Концерт пройдет в уютной атмосфере, где каждый зритель сможет не только насладиться музыкой, но и окунуться в волшебство мира BTS.

Следите за анонсами и готовьтесь к встрече с любимыми мелодиями в совершенно новом звучании!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
18:00 от 3300 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 августа
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
19:00 от 3200 ₽

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