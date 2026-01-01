Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Настя Сихварт & Игорь Барановский
Билеты от 0₽
Киноафиша Настя Сихварт & Игорь Барановский

Настя Сихварт & Игорь Барановский

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Концерт Насти Сихварт и Игоря Барановского в Magnus Locus

В Музыкальном клубе «Magnus Locus» состоится уникальный концерт, в котором встретятся два ярких артиста — Настя Сихварт и Игорь Барановский. Это не просто выступление, а диалог жанров и художественных взглядов, где поп-дэнс и классический кроссовер соединяются в музыкальном единстве.

Что ждет зрителей?

На вечере прозвучат хиты Насти Сихварт, такие как «Эгоистка», «Километры назад» и «Красиво». Каждая песня будет представлена в новом звучании, где ключевую роль сыграет виртуозное фортепиано Игоря Барановского. Ожидайте свежую интерпретацию знакомых мелодий!

Музыкальные грани вечера

Игорь Барановский порадует слушателей своими инструментальными композициями, включая «Spring Melody», «Oceanic» и «Exciting Piano». Эти произведения не только будут исполнены, но и органично переплетутся с вокальными партиями Насти, создавая уникальную атмосферу на сцене.

Диалог двух миров

Концерт станет местом пересечения двух музыкальных вселенных: мощного вокала и глубокой лирики Насти Сихварт и виртуозного мастерства Игоря Барановского. Зрителей ждет потрясающее взаимодействие, которое оставит глубокий след в сердцах слушателей.

Купить билет на концерт Настя Сихварт & Игорь Барановский

Помощь с билетами
Октябрь
13 октября вторник
20:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9

В ближайшие дни

Бахыт-компот
18+
Рок

Бахыт-компот

14 июня в 20:00 Lustra Bar
от 1500 ₽
Бах и Вивальди при свечах. Старинный орган, сопрано и контратенор
6+
Классическая музыка

Бах и Вивальди при свечах. Старинный орган, сопрано и контратенор

28 мая в 20:00 Англиканская церковь Святого Андрея
от 900 ₽
Алексей Попов: Трибьют Стэну Гетцу
12+
Джаз

Алексей Попов: Трибьют Стэну Гетцу

24 июня в 20:00 Клуб Алексея Козлова. Unplugged
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше