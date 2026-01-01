Настя Сихварт & Игорь Барановский

Концерт Насти Сихварт и Игоря Барановского в Magnus Locus

В Музыкальном клубе «Magnus Locus» состоится уникальный концерт, в котором встретятся два ярких артиста — Настя Сихварт и Игорь Барановский. Это не просто выступление, а диалог жанров и художественных взглядов, где поп-дэнс и классический кроссовер соединяются в музыкальном единстве.

Что ждет зрителей?

На вечере прозвучат хиты Насти Сихварт, такие как «Эгоистка», «Километры назад» и «Красиво». Каждая песня будет представлена в новом звучании, где ключевую роль сыграет виртуозное фортепиано Игоря Барановского. Ожидайте свежую интерпретацию знакомых мелодий!

Музыкальные грани вечера

Игорь Барановский порадует слушателей своими инструментальными композициями, включая «Spring Melody», «Oceanic» и «Exciting Piano». Эти произведения не только будут исполнены, но и органично переплетутся с вокальными партиями Насти, создавая уникальную атмосферу на сцене.

Диалог двух миров

Концерт станет местом пересечения двух музыкальных вселенных: мощного вокала и глубокой лирики Насти Сихварт и виртуозного мастерства Игоря Барановского. Зрителей ждет потрясающее взаимодействие, которое оставит глубокий след в сердцах слушателей.