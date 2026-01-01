Оповещения от Киноафиши
Darїya & Friends
Билеты от 2000₽
Киноафиша Darїya & Friends

Darїya & Friends

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте

Концерт DARÏYA в Kozlov Club Unplugged

В уютном клубе Kozlov Club Unplugged на улице Мясницкая, 15 в Москве выступит российская певица DARÏYA. Она известна своими авторскими песнями, совместными проектами с американскими музыкантами и записями на лейбле Hero Records. Кроме того, ее творчество включает саундтреки к фильмам, что добавляет новой глубины её музыкальному миру.

Программа вечера

В концерте ожидаются как хиты эпохи MTV 90-00-х годов, так и яркие хард-рок гимны 1970-х и 80-х в уникальном акустическом исполнении. DARÏYA и её группа "Darїya & Friends" готовят программу, полную авторских песен и известных мировых хитов того времени. Это зрелище будет интересно не только поклонникам рок-музыки, но и всем любителям живого исполнения.

Энергия и разнообразие

Творчество DARÏYA отличается яркой энергетикой и разнообразием стилей. В ее живых выступлениях царит атмосфера свободы самовыражения и искренности. Певица умело сочетает разные музыкальные влияния, создавая уникальное звучание, способное покорить сердца зрителей.

Этот концерт станет отличной возможностью насладиться качественной музыкой и провести вечер в кругу единомышленников!

 

Купить билет на концерт Darїya & Friends

Март
7 марта суббота
21:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub
от 2000 ₽

