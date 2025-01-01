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Наш Новый год
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Наш Новый год

12+
Возраст 12+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Самый большой праздничный концерт 

9 декабря 2024 года в Государственном Кремлёвском Дворце состоится традиционный и грандиозный новогодний концерт «Наш Новый Год». Этот уникальный концерт организуют лидеры в области мультимедийных шоу — компании «Красный квадрат» и «Moscow Show», ставшие символом самых культовых мероприятий в Москве.

Новогоднее чудо

Концерт «Наш Новый Год» представляет собой добрую новогоднюю традицию, предлагая зрителям настоящее чудо. В программе участвуют звезды российского шоу-бизнеса, среди которых Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, SHAMAN, Полина Гагарина, EMIN, Лев Лещенко, Надежда Кадышева, Игорь Николаев, Николай Басков, Зиверт, Мот, Пелагея, Валерия, Сосо Павлиашвили и многие другие.

Незабываемые впечатления

Концерт наполнен яркими эмоциями и отличным настроением. Тонкий юмор ведущих и потрясающая музыка от лучших исполнителей подарят зрителям незабываемые моменты праздника и веселья. Вы сможете наслаждаться любимыми песнями, услышать хиты разных поколений и музыкальных жанров.

Не пропустите этот грандиозный новогодний концерт — 9 декабря 2024 года в Государственном Кремлёвском Дворце!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 декабря
Кремлевский дворец Москва, Кремль
19:00 от 4000 ₽

Фотографии

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