Самый большой праздничный концерт

9 декабря 2024 года в Государственном Кремлёвском Дворце состоится традиционный и грандиозный новогодний концерт «Наш Новый Год». Этот уникальный концерт организуют лидеры в области мультимедийных шоу — компании «Красный квадрат» и «Moscow Show», ставшие символом самых культовых мероприятий в Москве.

Новогоднее чудо

Концерт «Наш Новый Год» представляет собой добрую новогоднюю традицию, предлагая зрителям настоящее чудо. В программе участвуют звезды российского шоу-бизнеса, среди которых Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, SHAMAN, Полина Гагарина, EMIN, Лев Лещенко, Надежда Кадышева, Игорь Николаев, Николай Басков, Зиверт, Мот, Пелагея, Валерия, Сосо Павлиашвили и многие другие.

Незабываемые впечатления

Концерт наполнен яркими эмоциями и отличным настроением. Тонкий юмор ведущих и потрясающая музыка от лучших исполнителей подарят зрителям незабываемые моменты праздника и веселья. Вы сможете наслаждаться любимыми песнями, услышать хиты разных поколений и музыкальных жанров.

Не пропустите этот грандиозный новогодний концерт — 9 декабря 2024 года в Государственном Кремлёвском Дворце!