Анна Королева и Арсенал

Возвращение Анны Королевой с "Арсеналом"

В эту пятницу на Главную сцену Клуба выйдет Анна Королева вместе с легендарным Арсеналом, которому в прошлом году исполнилось полвека. Это событие вызывает большой интерес среди зрителей и профессионалов. Лев Боровков, редактор и соучредитель медиаресурса JAZZIST, заявил, что Анна – преемница основателя и бэнд-лидера группы Алексея Козлова, который всегда говорил о ней как о своем идеальном продолжателе.

Анна Королева – новая звезда джаза

Анна Королева – это не просто джазовая саксофонистка, но и пианистка, вокалистка, композитор и аранжировщик. Она является резидентом Клуба Алексея Козлова и лауреат российской независимой молодежной премии "ТРИУМФ-2005". В своей карьере Анна сотрудничала с известнейшими музыкантами, включая Джимми Хиса, Кристиана МакБрайта и Игоря Бутмана.

Возвращение к корням

Анна планирует вернуть в репертуар "Арсенала" авторские произведения Алексея Козлова, что поможет сохранить дух группы и вдохнуть в нее новую энергию. Теперь, когда Козлов, возможно, немного отдохнет, зрители могут ожидать интересные музыкальные коллаборации и мощный заряд адреналина на сцене.

История "Арсенала"

Созданный в 1973 году, Арсенал стал первым советским джаз-рок-коллективом и быстро завоевал популярность благодаря инновационному подходу к музыке. За свою полувековую историю группа прошла через значительные изменения, но неизменным оставалось мастерство её участников. Более 150 музыкантов, включая саму Анну Королеву, были частью этого легендарного проекта.

Концертные детали

В концерте, помимо Анны Королевой на саксофоне, примут участие: Юрий Погиба (рояль, клавишные), Евгений Шариков (бас-гитара), Эдуард Петрухин или Аркадий Баклагин (барабаны) и Вартан Бабаян (перкуссия).

Не упустите возможность сыграть роль свидетелей обновленного звучания Арсенала в исполнении талантливой Анны Королевой!