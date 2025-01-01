Спектакль Над городом Шагала

Предстоящий спектакль перенесет зрителей в мир жизни и творчества выдающегося художника Марка Шагала. Основой для постановки стали его личные переживания, связанные с женщиной, ставшей его музой.
В возрасте 22 лет Шагал встречает 19-летнюю Бертру (Беллу) Розенфельд. Их любовь не только изменит его жизнь, но и станет важным источником вдохновения для творчества. Но жизнь приносит испытания, и история Шагала — это не только о счастье, но и о потере.
Режиссёр Надия Альмухаметова использует язык пластического театра, чтобы вновь оживить любовь и творческую страсть Шагала. Посредством танца и визуальных образов зрители смогут прочувствовать эмоциональную глубину этой истории.
Марк Шагал считается одним из наиболее влиятельных художников XX века. Его работы пронизаны темами любви, мечты и памяти. Спектакль не только расскажет о его жизни, но и создаст уникальную атмосферу, отражающую стиль самого художника.
Приходите на спектакль и погрузитесь в удивительный мир Шагала, где каждая эмоция и каждый штрих наполнены глубоким смыслом!