Спектакль Над городом Шагала

Спектакль о жизни Марка Шагала

Предстоящий спектакль перенесет зрителей в мир жизни и творчества выдающегося художника Марка Шагала. Основой для постановки стали его личные переживания, связанные с женщиной, ставшей его музой.

История любви

В возрасте 22 лет Шагал встречает 19-летнюю Бертру (Беллу) Розенфельд. Их любовь не только изменит его жизнь, но и станет важным источником вдохновения для творчества. Но жизнь приносит испытания, и история Шагала — это не только о счастье, но и о потере.

Пластический театр

Режиссёр Надия Альмухаметова использует язык пластического театра, чтобы вновь оживить любовь и творческую страсть Шагала. Посредством танца и визуальных образов зрители смогут прочувствовать эмоциональную глубину этой истории.

Интересные факты

Марк Шагал считается одним из наиболее влиятельных художников XX века. Его работы пронизаны темами любви, мечты и памяти. Спектакль не только расскажет о его жизни, но и создаст уникальную атмосферу, отражающую стиль самого художника.

Приходите на спектакль и погрузитесь в удивительный мир Шагала, где каждая эмоция и каждый штрих наполнены глубоким смыслом!