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Сон в летнюю ночь
Киноафиша Сон в летнюю ночь

Спектакль Сон в летнюю ночь

16+
Продолжительность 2 часа 15 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Легендарная комедия Шекспира в театре на Васильевском

Комедия Шекспира «Сон в летнюю ночь», написанная в 1598 году, производит удивительное впечатление благодаря своему неповторимому сочетанию реальности и фантастики, серьезного и смешного, лирики и юмора. Великий Бард наполнил пьесу вымышленными, фантастическими существами и создал сновидческую реальность, в которой разворачиваются необычные события. Это произведение стало одним из самых любимых в мировом театральном репертуаре.

Замысел современного спектакля

Руслан Нанава, режиссер спектакля, делится своим замыслом:
«В начале репетиций мы искали реальные отношения и ситуации. При этом мы постепенно начали понимать, что действительно „...мы сотканы из вещества того же, что наши сны, и сном окружена вся наша маленькая жизнь“…».

Нанава продолжает: «Кто-то считает, что сон — это спокойное, обездвиженное состояние. Мне кажется, что сон намного действеннее, чем наша реальность, в которой мы погружаемся в рутину и не даем выхода своим чувствам и эмоциям, как это происходит во сне. Сон прекрасен: это не какая-то другая реальность, а живые, настоящие чувства и мысли, которые наполняют нас. Уходят социальные преграды и контролирующие нормы, и мы видим человеческую душу в ее истинном, незакрытом, обнаженном состоянии».

Персонажи спектакля

В нашем спектакле действуют две группы персонажей: боги и люди. Мы не ставим спектакль про мифических эльфов или инопланетян. Напротив, мы делаем его про людей и наделяем богов человеческими качествами.

Приходите на спектакль «Сон в летнюю ночь», чтобы погрузиться в мир, где сны и реальность переплетаются, открывая нам самые глубокие эмоции и переживания!

 

Режиссер
Руслан Нанава
В ролях
Давид Бродский
Елена Мартыненко
Светлана Щедрина
Роман Зайдуллин
Александр Бобровский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 сентября
Театр на Васильевском Санкт-Петербург, Средний просп. В.О., 48
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Сон в летнюю ночь Сон в летнюю ночь Сон в летнюю ночь Сон в летнюю ночь Сон в летнюю ночь

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