Легендарная комедия Шекспира в театре на Васильевском

Комедия Шекспира «Сон в летнюю ночь», написанная в 1598 году, производит удивительное впечатление благодаря своему неповторимому сочетанию реальности и фантастики, серьезного и смешного, лирики и юмора. Великий Бард наполнил пьесу вымышленными, фантастическими существами и создал сновидческую реальность, в которой разворачиваются необычные события. Это произведение стало одним из самых любимых в мировом театральном репертуаре.

Замысел современного спектакля

Руслан Нанава, режиссер спектакля, делится своим замыслом:

«В начале репетиций мы искали реальные отношения и ситуации. При этом мы постепенно начали понимать, что действительно „...мы сотканы из вещества того же, что наши сны, и сном окружена вся наша маленькая жизнь“…».

Нанава продолжает: «Кто-то считает, что сон — это спокойное, обездвиженное состояние. Мне кажется, что сон намного действеннее, чем наша реальность, в которой мы погружаемся в рутину и не даем выхода своим чувствам и эмоциям, как это происходит во сне. Сон прекрасен: это не какая-то другая реальность, а живые, настоящие чувства и мысли, которые наполняют нас. Уходят социальные преграды и контролирующие нормы, и мы видим человеческую душу в ее истинном, незакрытом, обнаженном состоянии».

Персонажи спектакля

В нашем спектакле действуют две группы персонажей: боги и люди. Мы не ставим спектакль про мифических эльфов или инопланетян. Напротив, мы делаем его про людей и наделяем богов человеческими качествами.

Приходите на спектакль «Сон в летнюю ночь», чтобы погрузиться в мир, где сны и реальность переплетаются, открывая нам самые глубокие эмоции и переживания!