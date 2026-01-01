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Париж для двоих
Киноафиша Париж для двоих

Спектакль Париж для двоих

Постановка
Буфф 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль о самом романтичном городе в театре Буфф

Париж — город романтики и чарующих мелодий. Но чтобы почувствовать его атмосферу, вовсе не обязательно ехать за тысячу километров. Достаточно посетить «Кабаре-буфф»!

Что вас ждет?

В этом спектакле ведущие артисты театра «Буфф» исполнят как легендарные песни французских шансонье, так и современные композиции. Зрителей ждет погружение в атмосферу Парижа, где в воздухе витает любовь и магия.

Особенности шоу

На сцене оживут пленительные мелодии, которые создадут живописный образ столицы любви и света. Это вечер, наполненный романтикой, музыкой и французским шармом, который подарит вам незабываемые эмоции.

Проведите вечер в компании чарующих звуков Парижа, не покидая уютного театра «Буфф»!

Режиссер
Эдвальд Смирнов
В ролях
Ольга Пикало
Михаил Бондарук
Екатерина Груца
Сергей Магиленич
Анастасия Кулаева

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
19 сентября суббота
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 2200 ₽
23 сентября среда
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
27 сентября воскресенье
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 2200 ₽
9 октября пятница
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
17 октября суббота
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 2200 ₽
21 октября среда
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
29 октября четверг
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽

Фотографии

Париж для двоих Париж для двоих Париж для двоих Париж для двоих Париж для двоих Париж для двоих Париж для двоих Париж для двоих Париж для двоих Париж для двоих Париж для двоих Париж для двоих Париж для двоих

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