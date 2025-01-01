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На рассвете
Киноафиша На рассвете

Спектакль На рассвете

Постановка
Театр юных зрителей им. Брянцева 16+
Режиссер Тимур Кулов
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Новая работа Тимура Кулова в ТЮЗе им. Брянцева

«На рассвете» — это новая работа режиссера Тимура Кулова, представленная на сцене ТЮЗа им. Брянцева. Постановка исследует тонкие грани взросления, поиск себя и внутренних ценностей, которые определяют путь каждого человека.

Темы и сюжет

В центре спектакля — герои, оказавшиеся на переломном этапе своей жизни. Каждому из них предстоит сделать выбор: пойти за мечтой или покориться обстоятельствам, бороться за счастье или принять обыденность. На фоне меняющегося мира, полного противоречий и сложностей, зарождается утро нового дня, где каждый сам создает свой рассвет.

Режиссерский подход

Тимур Кулов, известный своим умением создавать глубокие эмоциональные и визуальные образы, в спектакле «На рассвете» предлагает зрителям особую атмосферу, где реальность переплетается с метафорой, а драматизм событий подчеркивается яркими режиссерскими решениями.

Почему стоит посмотреть

Этот спектакль — откровение о нашей повседневной борьбе, мечтах и надежде, которые дают силу двигаться вперед. Он станет близким и понятным как юным зрителям, так и взрослым, позволяя каждому найти что-то свое в историях персонажей.

ТЮЗ им. Брянцева приглашает окунуться в атмосферу «На рассвете», чтобы задуматься о главных вопросах жизни и почувствовать, как вместе с героями наступает новый день.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 сентября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
19:00 от 800 ₽

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