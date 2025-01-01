Женитьба: спектакль - лауреат «Золотой Маски» в Александринском театре

Спектакль «Женитьба», поставленный Валерием Фокиным, стал лауреатом Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинациях «Лучшая работа режиссёра» и «Лучшая работа художника». Эта постановка является не просто обновлённой версией классики, но и современным взглядом на знаменитую комедию Н. В. Гоголя.

Исторический контекст

Комедия «Женитьба» дебютировала на сцене Александринского театра в 1842 году, а роль Подколесина исполнил великий актёр Александр Мартынов. С тех пор «Женитьба», наряду с «Ревизором», традиционно украшала афишу театра, демонстрируя глубокое уважение и интерес к гоголевским произведениям.

Современная интерпретация

Валерий Фокин, художественный руководитель Александринского театра, вновь обратился к «Женитьбе», в преддверии 200-летнего юбилея Н. В. Гоголя. Его постановка акцентирует острый конфликт между внутренним миром героя и абсурдной реальностью. Фокин изображает реальность как карнавальное представление, в котором персонажи вынуждены участвовать в нелепых аттракционах и представлениях.

Сценография и визуальные решения

Сценограф Александр Боровский создал образ балагана, который раскрывает динамику переходов от внутреннего мира фантазий героя к внешнему, враждебному окружению. Диван, на котором герой проводит время, становится символом его комфорта и неуверенности перед лицом изменчивой и зачастую нелепой действительности.

«Женитьба» Валерия Фокина предлагает зрителям уникальную возможность увидеть знакомое произведение в новом свете, сочетая гоголевскую иронию с современными театральными приёмами. Спектакль продолжает традицию Александринского театра, оставаясь актуальным и значимым произведением в репертуаре.