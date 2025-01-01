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Женитьба
Киноафиша Женитьба

Спектакль Женитьба

Частная жизнь на бойком месте
Постановка
Александринский театр 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Женитьба: спектакль - лауреат «Золотой Маски» в Александринском театре

Спектакль «Женитьба», поставленный Валерием Фокиным, стал лауреатом Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинациях «Лучшая работа режиссёра» и «Лучшая работа художника». Эта постановка является не просто обновлённой версией классики, но и современным взглядом на знаменитую комедию Н. В. Гоголя.

Исторический контекст

Комедия «Женитьба» дебютировала на сцене Александринского театра в 1842 году, а роль Подколесина исполнил великий актёр Александр Мартынов. С тех пор «Женитьба», наряду с «Ревизором», традиционно украшала афишу театра, демонстрируя глубокое уважение и интерес к гоголевским произведениям.

Современная интерпретация

Валерий Фокин, художественный руководитель Александринского театра, вновь обратился к «Женитьбе», в преддверии 200-летнего юбилея Н. В. Гоголя. Его постановка акцентирует острый конфликт между внутренним миром героя и абсурдной реальностью. Фокин изображает реальность как карнавальное представление, в котором персонажи вынуждены участвовать в нелепых аттракционах и представлениях.

Сценография и визуальные решения

Сценограф Александр Боровский создал образ балагана, который раскрывает динамику переходов от внутреннего мира фантазий героя к внешнему, враждебному окружению. Диван, на котором герой проводит время, становится символом его комфорта и неуверенности перед лицом изменчивой и зачастую нелепой действительности.

«Женитьба» Валерия Фокина предлагает зрителям уникальную возможность увидеть знакомое произведение в новом свете, сочетая гоголевскую иронию с современными театральными приёмами. Спектакль продолжает традицию Александринского театра, оставаясь актуальным и значимым произведением в репертуаре.

Режиссер
Валерий Фокин
Валерий Фокин
В ролях
Валентин Захаров
Тихон Жизневский
Тихон Жизневский
Аркадий Волгин
Василиса Алексеева
Елена Липец

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 9 октября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 25 октября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба

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