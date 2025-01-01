Спектакль Маленький принц

Опера «Маленький принц» Леонида Клиничева

Музыка ростовского композитора Леонида Клиничева давно известна взрослой аудитории Мариинского театра. В сотрудничестве с Академией молодых оперных певцов он создал несколько произведений, среди которых оперы «Бэла», «Казаки», «Зинаида» и моноопера «Анна». Однако «Маленький принц» — это первая опера Клиничева, написанная специально для детей.

Вдохновение и создание произведения

Идея создания оперы пришла от художественного руководителя Академии Ларисы Гергиевой. Сюжет был выбран не случайно — это знаменитая повесть Антуана де Сент-Экзюпери, которая стала мировой классикой. Работу над произведением Клиничев начал в январе 2016 года, после того как в декабре 2015 года получил заказ.

Опера как простая и глубокая сказка

«Маленький принц» — это не просто детская сказка. Она пронизана глубокой философией, понятной каждому. Как отметил сам композитор: «У каждого человека есть мечта. Кто-то мечтает встретиться со сказочным принцем, кто-то — с удивительными персонажами. Сказка изложена простым языком, который сразу покоряет».

Стихотворное либретто и любимые персонажи

Либретто для оперы написала дочь композитора, Мадина Клиничева, переведя текст повести в стихотворную форму. В опере звучат самые яркие и запоминающиеся персонажи повести — капризная Роза, мудрый Лис, властолюбивый Король, коварная Змея, одинокий Фонарщик и другие. Все они станут важными вехами на пути Маленького принца к пониманию жизни и дружбы.

Несколько смысловых уровней и отклик у детей

Как и любое произведение с глубоким смыслом, «Маленький принц» содержит несколько уровней восприятия. Дети могут не понять всех подтекстов, но основные идеи, такие как знаменитая фраза: «Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил», легко находят отклик даже у самых маленьких зрителей.

Новый взгляд на классику

«Маленький принц» Леонида Клиничева — это не просто опера для детей, но и произведение, которое будет интересно всем возрастам, благодаря своей искренности, простоте и глубине.