Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маленький принц
Киноафиша Маленький принц

Спектакль Маленький принц

Первая опера для юных слушателей 6+
Режиссер Алексей Степанюк
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Опера «Маленький принц» Леонида Клиничева

Музыка ростовского композитора Леонида Клиничева давно известна взрослой аудитории Мариинского театра. В сотрудничестве с Академией молодых оперных певцов он создал несколько произведений, среди которых оперы «Бэла», «Казаки», «Зинаида» и моноопера «Анна». Однако «Маленький принц» — это первая опера Клиничева, написанная специально для детей.

Вдохновение и создание произведения

Идея создания оперы пришла от художественного руководителя Академии Ларисы Гергиевой. Сюжет был выбран не случайно — это знаменитая повесть Антуана де Сент-Экзюпери, которая стала мировой классикой. Работу над произведением Клиничев начал в январе 2016 года, после того как в декабре 2015 года получил заказ.

Опера как простая и глубокая сказка

«Маленький принц» — это не просто детская сказка. Она пронизана глубокой философией, понятной каждому. Как отметил сам композитор: «У каждого человека есть мечта. Кто-то мечтает встретиться со сказочным принцем, кто-то — с удивительными персонажами. Сказка изложена простым языком, который сразу покоряет».

Стихотворное либретто и любимые персонажи

Либретто для оперы написала дочь композитора, Мадина Клиничева, переведя текст повести в стихотворную форму. В опере звучат самые яркие и запоминающиеся персонажи повести — капризная Роза, мудрый Лис, властолюбивый Король, коварная Змея, одинокий Фонарщик и другие. Все они станут важными вехами на пути Маленького принца к пониманию жизни и дружбы.

Несколько смысловых уровней и отклик у детей

Как и любое произведение с глубоким смыслом, «Маленький принц» содержит несколько уровней восприятия. Дети могут не понять всех подтекстов, но основные идеи, такие как знаменитая фраза: «Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил», легко находят отклик даже у самых маленьких зрителей.

Новый взгляд на классику

«Маленький принц» Леонида Клиничева — это не просто опера для детей, но и произведение, которое будет интересно всем возрастам, благодаря своей искренности, простоте и глубине.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
12:00 от 1950 ₽

В ближайшие дни

Земля Эльзы
16+
Драма
Земля Эльзы
18 октября в 19:00 Театр им. Ленсовета
от 1000 ₽
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях
6+
Детский
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях
14 сентября в 12:00 Театр им. Ленсовета
от 800 ₽
Черное/Белое
16+
Драма
Черное/Белое
21 сентября в 19:00 Камерный театр Малыщицкого
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше