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На дне
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Спектакль На дне

Хрестоматийная пьеса Горького в прочтении Юрия Грымова
Постановка
Модерн 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Современная интерпретация пьесы Максима Горького

Режиссер Юрий Грымов переносит действие пьесы Максима Горького в современные реалии Рублевки. Герои оригинальной пьесы оказываются в совершенно неожиданных обстоятельствах, что придает классической трагикомедии новые оттенки и возможности для размышлений.

Сюжет и персонажи
На Рублевке проживает Василиса Карповна — типичная рублевская жена, легкомысленная и расчетливая Настя, независимая и жестокая Квашня, а также Барон и Сатин — представители криминального мира, которые живут по своим жестким «понятиям». Эти персонажи в новой интерпретации Горького создают яркие, запоминающиеся образы, сохраняя всю комичность и трагичность оригинала.

Новая жизнь пьесы
Юрий Грымов не изменил ни одного слова в тексте Горького, но через контекст современности и особенности новой постановки он привнес свежие идеи и повседневные реалии, что делает сюжет более актуальным и заставляет зрителей по-новому взглянуть на знакомые темы. Режиссерская интерпретация наполнена динамичным развитием сюжета, оригинальным музыкальным оформлением и яркими самобытными персонажами, что делает спектакль незабываемым.

Режиссер
Юрий Грымов
Юрий Грымов
В ролях
Александр Борисов
Алексей Багдасаров
Надежда Меньшова
Александр Толмачев
Богдан Щукин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 августа
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 2500 ₽
3 сентября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 2500 ₽
28 сентября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
14:00 от 2500 ₽

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