Спектакль Н. Гоголь. Мертвые души. Читает Даниил Спиваковский

«Мертвые души» в интерпретации Даниила Спиваковского

Входит в абонемент «Классика с Даниилом Спиваковским». Эта постановка, основанная на произведении Н. Гоголя, обещает захватить дух зрителей своей уникальной интерпретацией.

Гоголь и Спиваковский

Даниил Спиваковский, один из самых харизматичных артистов театра и кино, в очередной раз обращается к творчеству Гоголя. Для него писатель является одним из любимейших авторов. В родном Театре Маяковского он уже играл в спектакле «Женитьба» и снимался в телефильме Павла Лунгина «Дело о мертвых душах».

Сюжет и персонажи

История пройдохи Чичикова и сегодня поражает своей актуальностью. Юмор Гоголя не утратил своей остроты, а рассуждения о Руси звучат с горечью, понятной каждому современному зрителю. Спиваковский отмечает: «Его персонажи поменяли свой облик, а бричку, запряженную лошадьми – на машину последней модели, но они всегда оставались и остаются Чичиковыми в душе».

Музыкальное сопровождение

Зрителей ожидает не только актерское мастерство, но и музыкальные сюрпризы. Артист будет перевоплощаться в различных персонажей и участвовать в исполнении музыки, следуя гоголевскому завету: «О, будь же нашим спасителем, музыка! Не оставляй нас!» В качестве музыкальных иллюстраций прозвучат произведения Альфреда Шнитке, включая сюиту из музыки к фильму «Мертвые души», «Гоголь-сюиту» и «Сюиту в старинном стиле».

О Данииле Спиваковском

Даниил Спиваковский – заслуженный артист России и обладатель премии ТЭФИ. С 1992 года он служит в Театре им. Маяковского. В его театральном репертуаре – десятки ролей, а в творческом багаже – многогранное драматическое амплуа. Артист также известен как киноактер, исполнивший около ста ролей в различных фильмах, таких как «Мой муж – гений», «Маросейка, 12», «Две судьбы» и многих других.

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