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Н. Гоголь. Мертвые души. Читает Даниил Спиваковский
Билеты от 600₽
Киноафиша Н. Гоголь. Мертвые души. Читает Даниил Спиваковский

Спектакль Н. Гоголь. Мертвые души. Читает Даниил Спиваковский

Многогранный талант, посвятивший жизнь актерскому ремеслу 12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

«Мертвые души» в интерпретации Даниила Спиваковского

Входит в абонемент «Классика с Даниилом Спиваковским». Эта постановка, основанная на произведении Н. Гоголя, обещает захватить дух зрителей своей уникальной интерпретацией.

Гоголь и Спиваковский

Даниил Спиваковский, один из самых харизматичных артистов театра и кино, в очередной раз обращается к творчеству Гоголя. Для него писатель является одним из любимейших авторов. В родном Театре Маяковского он уже играл в спектакле «Женитьба» и снимался в телефильме Павла Лунгина «Дело о мертвых душах».

Сюжет и персонажи

История пройдохи Чичикова и сегодня поражает своей актуальностью. Юмор Гоголя не утратил своей остроты, а рассуждения о Руси звучат с горечью, понятной каждому современному зрителю. Спиваковский отмечает: «Его персонажи поменяли свой облик, а бричку, запряженную лошадьми – на машину последней модели, но они всегда оставались и остаются Чичиковыми в душе».

Музыкальное сопровождение

Зрителей ожидает не только актерское мастерство, но и музыкальные сюрпризы. Артист будет перевоплощаться в различных персонажей и участвовать в исполнении музыки, следуя гоголевскому завету: «О, будь же нашим спасителем, музыка! Не оставляй нас!» В качестве музыкальных иллюстраций прозвучат произведения Альфреда Шнитке, включая сюиту из музыки к фильму «Мертвые души», «Гоголь-сюиту» и «Сюиту в старинном стиле».

О Данииле Спиваковском

Даниил Спиваковский – заслуженный артист России и обладатель премии ТЭФИ. С 1992 года он служит в Театре им. Маяковского. В его театральном репертуаре – десятки ролей, а в творческом багаже – многогранное драматическое амплуа. Артист также известен как киноактер, исполнивший около ста ролей в различных фильмах, таких как «Мой муж – гений», «Маросейка, 12», «Две судьбы» и многих других.

Обращаем внимание, что в программе возможны изменения.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Н. Гоголь. Мертвые души. Читает Даниил Спиваковский Н. Гоголь. Мертвые души. Читает Даниил Спиваковский Н. Гоголь. Мертвые души. Читает Даниил Спиваковский Н. Гоголь. Мертвые души. Читает Даниил Спиваковский Н. Гоголь. Мертвые души. Читает Даниил Спиваковский Н. Гоголь. Мертвые души. Читает Даниил Спиваковский Н. Гоголь. Мертвые души. Читает Даниил Спиваковский Н. Гоголь. Мертвые души. Читает Даниил Спиваковский Н. Гоголь. Мертвые души. Читает Даниил Спиваковский Н. Гоголь. Мертвые души. Читает Даниил Спиваковский Н. Гоголь. Мертвые души. Читает Даниил Спиваковский Н. Гоголь. Мертвые души. Читает Даниил Спиваковский Н. Гоголь. Мертвые души. Читает Даниил Спиваковский Н. Гоголь. Мертвые души. Читает Даниил Спиваковский Н. Гоголь. Мертвые души. Читает Даниил Спиваковский Н. Гоголь. Мертвые души. Читает Даниил Спиваковский Н. Гоголь. Мертвые души. Читает Даниил Спиваковский Н. Гоголь. Мертвые души. Читает Даниил Спиваковский Н. Гоголь. Мертвые души. Читает Даниил Спиваковский

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