Спектакль по роману Гайто Газданова «Ночные дороги» в Доме актера

В Центральном Доме Актера состоится постановка по роману Гайто Газданова «Ночные дороги». В этом спектакле зрители окажутся в холодной Парижской ночи, где ночное такси становится местом случайных встреч и неожиданных знакомств. Калейдоскоп человеческих судеб пересекается на улицах города 1930-х годов, отражая ностальгию и грусть русской эмиграции.

На фоне захватывающего сценария, который способен увлечь любителей исторических драм, главный герой пытается разобраться в хитросплетениях своей судьбы. Ностальгия по ушедшей жизни, мечты о счастье и надежды — все это делает спектакль насыщенным и многослойным. Зрители увидят, как за барной стойкой, за рулем автомобиля и на улицах Парижа складываются разные судьбы, создавая новую картину жизни с каждым поворотом.

Спектакль «Ночные дороги» был создан в сотрудничестве с известным режиссером Асей Князевой, а актерский состав включает талантливых исполнителей, таких как:

Александр Колясников

Максим Глухов

Федор Медведев

Глеб Бор

Александра Маховикова

Дмитрий Окороков

Владислава Басова

Лада Никитина

Елизавета Кондратюх

Георгий Солодовник

Наталья Лабинова

