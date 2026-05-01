Ночные дороги
Продолжительность 105 минут
Спектакль по роману Гайто Газданова «Ночные дороги» в Доме актера

В Центральном Доме Актера состоится постановка по роману Гайто Газданова «Ночные дороги». В этом спектакле зрители окажутся в холодной Парижской ночи, где ночное такси становится местом случайных встреч и неожиданных знакомств. Калейдоскоп человеческих судеб пересекается на улицах города 1930-х годов, отражая ностальгию и грусть русской эмиграции.

На фоне захватывающего сценария, который способен увлечь любителей исторических драм, главный герой пытается разобраться в хитросплетениях своей судьбы. Ностальгия по ушедшей жизни, мечты о счастье и надежды — все это делает спектакль насыщенным и многослойным. Зрители увидят, как за барной стойкой, за рулем автомобиля и на улицах Парижа складываются разные судьбы, создавая новую картину жизни с каждым поворотом.

Спектакль «Ночные дороги» был создан в сотрудничестве с известным режиссером Асей Князевой, а актерский состав включает талантливых исполнителей, таких как:

  • Александр Колясников
  • Максим Глухов
  • Федор Медведев
  • Глеб Бор
  • Александра Маховикова
  • Дмитрий Окороков
  • Владислава Басова
  • Лада Никитина
  • Елизавета Кондратюх
  • Георгий Солодовник
  • Наталья Лабинова

Не упустите возможность стать свидетелем этого яркого представления, которое обещает затронуть сердца зрителей и оставить неизгладимые впечатления.

Май
Июнь
29 мая пятница
19:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1500 ₽
19 июня пятница
19:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1500 ₽

