Приглашаем вас на удивительный спектакль «Золушка», созданный на основе сказки Шарля Перро и музыкального произведения Сергея Прокофьева. Это романтическая история о том, как злая мачеха превратила Золушку в служанку, но благодаря доброй фее она обрела свою счастливую судьбу. Спектакль напоминает, что добро, красота и любовь всегда побеждают невзгоды.
Балет «Золушка» стал одной из крупнейших творческих удач Сергея Прокофьева. Композитор, работая над этой постановкой в зрелом возрасте, стремился сделать музыку максимально танцевальной. Он отмечал, что танцы должны вытекать из сюжетной канвы и быть разнообразными, чтобы артисты могли продемонстрировать свое мастерство.
Не упустите возможность насладиться этой прекрасной историей о любви и надежде на сцене вашего театра!