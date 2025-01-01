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Золушка
Билеты от 1000₽
Киноафиша Золушка

Спектакль Золушка

Постановка
РАМТ 6+
Режиссер Валентин Грищенко
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«Золушка» — волшебная история о доброте и любви

Приглашаем вас на удивительный спектакль «Золушка», созданный на основе сказки Шарля Перро и музыкального произведения Сергея Прокофьева. Это романтическая история о том, как злая мачеха превратила Золушку в служанку, но благодаря доброй фее она обрела свою счастливую судьбу. Спектакль напоминает, что добро, красота и любовь всегда побеждают невзгоды.

Музыкальная удача Сергея Прокофьева

Балет «Золушка» стал одной из крупнейших творческих удач Сергея Прокофьева. Композитор, работая над этой постановкой в зрелом возрасте, стремился сделать музыку максимально танцевальной. Он отмечал, что танцы должны вытекать из сюжетной канвы и быть разнообразными, чтобы артисты могли продемонстрировать свое мастерство.

Интересные факты о спектакле

  • Премьера балета состоялась в 1945 году в Большом театре в Москве.
  • Музыка Прокофьева к «Золушке» включает в себя множество запоминающихся мелодий, которые стали классикой.
  • Спектакль был несколько раз адаптирован для различных театров по всему миру и остается популярным среди зрителей всех возрастов.

Не упустите возможность насладиться этой прекрасной историей о любви и надежде на сцене вашего театра!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
12:00 от 1000 ₽
3 августа
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
12:00 от 1000 ₽

Фотографии

Золушка Золушка Золушка Золушка

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