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Охота жить
Билеты от 1000₽
Киноафиша Охота жить

Спектакль Охота жить

Постановка
Современник. Другая сцена 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Охота жить»: Вдохновение от Шукшина на Другой сцене Современника

Театр Олега Табакова представляет премьеру спектакля «Охота жить», который стал первым обращением театра к творческому наследию выдающегося советского прозаика и кинорежиссера Василия Макаровича Шукшина. В основу спектакля положены девять рассказов, каждый из которых уникален по сюжету и персонажам, но все они объединены одной темой — любовью к жизни и стремлением свободно дышать.

Персонажи и их истории

Спектакль знакомит зрителей с разными героями, каждый из которых переживает свои радости и беды:

  • Степка — романтик, сбежавший из тюрьмы за три месяца до освобождения. Его побег кажется нелепым: он просто хочет пройтись по родной деревне, не заботясь о последствиях.
  • Ваганов — получает весточку от своей первой любви, которую не видел много лет. Но односельчане отвлекают его своими проблемами, не давая сосредоточиться на ответе.
  • Наум Евстигнеич — старик, который не может слезть с печи из-за похмелья. Он пытается поучать своего квартиранта Юрку, в то время как подросток, напротив, целеустремлен и серьезен.
  • Мать — переживает горе из-за ареста сына, который попал в беду за пьяную драку. Она надеется на доброту прокуроров и судей, которые смогут помочь ей и ее сыну.

Темы спектакля

«Охота жить» — это не просто сборник рассказов, а глубокое исследование человеческой натуры. Шукшин говорит о самых обыкновенных людях, их желаниях, мечтах, радостях и тревогах. Эти истории полны искренности и жизненной мудрости, что делает их актуальными и близкими каждому зрителю.

Почему стоит посетить спектакль?

Если вам интересны простые человеческие истории и вы хотите прикоснуться к настоящей жизни через призму театра, то «Охота жить» станет отличным выбором. Этот спектакль гарантированно вызовет у вас широкий спектр эмоций — от смеха до слез. Не пропустите возможность увидеть живую интерпретацию произведений Шукшина на сцене!

Режиссер
Алена Лаптева
В ролях
Наталия Качалова
Арина Долгих
Артур Касимов
Наталья Попова
Алена Лаптева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 1000 ₽
14 сентября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 1000 ₽
7 октября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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