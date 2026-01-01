Музыкальные сказки. Чайковский и Моцарт

Новогодний концерт в Доме музыки

В Доме музыки пройдет новогодний концерт с участием лауреатов международных конкурсов Ирины Силивановой и Максима Пурыжинского. В программе - балетная музыка Чайковского и сочинения Моцарта, которому в 2026 году исполнится 270 лет. Зрителей ждет история о смелом Щелкунчике и девочке Марии, переносящая их в мир детских приключений и волшебства.

На протяжении почти двух столетий весь мир наслаждается сказкой «Щелкунчик» Гофмана и более ста лет восхищается одноименным балетом Чайковского. В преддверии новогодних праздников пианисты Ирина Силиванова и Максим Пурыжинский порадуют как детей, так и взрослых яркими произведениями Петра Ильича, а также гениальными сочинениями Моцарта, чья музыка является настоящим чудом.

История о маленьком смелом Щелкунчике и бесстрашной девочке Марии увлекает зрителей в волшебный мир детства, создавая уникальную атмосферу праздника. Музыка Моцарта, с ее светом и мечтаниями, добавляет волшебства в это яркое событие.

Каждый музыкальный эпизод новогоднего концерта становится новым художественным образом. Живописная песочная анимация художника Марины Чистиной поможет зрителям увидеть и прочувствовать каждый из них.