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Музыкальные сказки. Чайковский и Моцарт
Билеты от 700₽
Киноафиша Музыкальные сказки. Чайковский и Моцарт

Музыкальные сказки. Чайковский и Моцарт

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Новогодний концерт в Доме музыки

В Доме музыки пройдет новогодний концерт с участием лауреатов международных конкурсов Ирины Силивановой и Максима Пурыжинского. В программе - балетная музыка Чайковского и сочинения Моцарта, которому в 2026 году исполнится 270 лет. Зрителей ждет история о смелом Щелкунчике и девочке Марии, переносящая их в мир детских приключений и волшебства.

На протяжении почти двух столетий весь мир наслаждается сказкой «Щелкунчик» Гофмана и более ста лет восхищается одноименным балетом Чайковского. В преддверии новогодних праздников пианисты Ирина Силиванова и Максим Пурыжинский порадуют как детей, так и взрослых яркими произведениями Петра Ильича, а также гениальными сочинениями Моцарта, чья музыка является настоящим чудом.

История о маленьком смелом Щелкунчике и бесстрашной девочке Марии увлекает зрителей в волшебный мир детства, создавая уникальную атмосферу праздника. Музыка Моцарта, с ее светом и мечтаниями, добавляет волшебства в это яркое событие.

Каждый музыкальный эпизод новогоднего концерта становится новым художественным образом. Живописная песочная анимация художника Марины Чистиной поможет зрителям увидеть и прочувствовать каждый из них.

Купить билет на концерт Музыкальные сказки. Чайковский и Моцарт

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Декабрь
19 декабря суббота
13:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 700 ₽

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