О концерте

Воскресный джазовый вечер в Gamma More

Каждое воскресенье камерный зал клуба Gamma More в Москве становится уголком Америки 20–40-х годов. Здесь царит атмосфера элегантности, ностальгии и уюта. Блистательные мелодии живого джаза унесут вас в эпоху великолепия.

На вечер программы выступают лучшие джаз-бэнды России. Это отличная возможность завершить неделю в компании близких под утонченную, искрящуюся жизнью и энергией музыку!

Клуб знаменит своими живыми выступлениями джазовых музыкантов и джем-сейшенами, где играют как профессионалы, так и любители. В рамках вечера звучит разнообразный репертуар в жанре джаза и блюза, что привлечет как ценителей импровизационного джаза, так и тех, кто предпочитает камерную атмосферу.

Дополнительные сервисы клуба, такие как зона кальяна и авторская кухня, сделают вечер еще более приятным и запоминающимся. Не упустите возможность насладиться музыкой и отличной атмосферой в Gamma More!

Купить билет на концерт Воскресный джазовый вечер

Помощь с билетами
Март
1 марта воскресенье
20:00
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
от 1000 ₽
8 марта воскресенье
20:00
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
от 1000 ₽
15 марта воскресенье
20:00
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
от 1000 ₽
22 марта воскресенье
20:00
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
от 1000 ₽
29 марта воскресенье
20:00
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
от 1000 ₽

