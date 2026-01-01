Иван Бессонов играет концерты Рахманинова и Прокофьева

Музыкальный вечер с Иваном Бессоновым в Доме музыки

Дорогие любители классической музыки, приглашаем вас на концерт выдающегося пианиста Ивана Бессонова. В программе — два шедевра русской фортепианной музыки:

С. Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром № 2 до минор, ор. 18

С. Прокофьев. Концерт для фортепиано с оркестром № 2 соль минор, ор. 16

Иван Бессонов — талантливый пианист-виртуоз, обладатель Гран-при классического Евровидения и лауреат Международного конкурса имени С.В. Рахманинова. Его исполнение этих концертов — это встреча с высшими достижениями русского музыкального искусства.

Рахманинов: мелодии и эмоции

Второй концерт Рахманинова, написанный в 1901 году, знаменит своими мелодиями, эмоциональной насыщенностью и гармонией. Здесь фортепиано и оркестр выступают как равноправные партнеры. Музыка пронизана восторженным лиризмом и красотой мира, а партия фортепиано часто соперничает с мощью симфонического звучания оркестра.

Прокофьев: техническая сложность и яркое звучание

Во Втором концерте Прокофьева, созданном в 1913 году, главная роль принадлежит фортепиано. Партия этого инструмента полна сложных технических моментов и нюансов тембрового звучания. Здесь удачно сочетаются прокофьевская лирика и динамичное, нервное звучание музыки.

Иван Бессонов: молодой талант на мировых сценах

Иван Бессонов, студент Центральной музыкальной школы, активно выступает как в России, так и за рубежом. Он сотрудничает с известными дирижерами, такими как Валерий Гергиев и Владимир Спиваков, и участвует в ведущих музыкальных фестивалях. Концертный график молодого виртуоза расписан на несколько лет вперед.

Иван не только virtuoz piano, но и композитор. Его дебют в кино состоялся в 2015 году с музыкой к документальному фильму "Ветрянка". Также он выпустил диск, в который вошли произведения Ф. Шопена и его собственные композиции.

Обратите внимание, что программа может быть изменена. Продолжительность мероприятия составит 2 отделения по 40 минут.