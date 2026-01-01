Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Иван Бессонов играет концерты Рахманинова и Прокофьева
Билеты от 700₽
Киноафиша Иван Бессонов играет концерты Рахманинова и Прокофьева

Иван Бессонов играет концерты Рахманинова и Прокофьева

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Музыкальный вечер с Иваном Бессоновым в Доме музыки

Дорогие любители классической музыки, приглашаем вас на концерт выдающегося пианиста Ивана Бессонова. В программе — два шедевра русской фортепианной музыки:

  • С. Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром № 2 до минор, ор. 18
  • С. Прокофьев. Концерт для фортепиано с оркестром № 2 соль минор, ор. 16

Иван Бессонов — талантливый пианист-виртуоз, обладатель Гран-при классического Евровидения и лауреат Международного конкурса имени С.В. Рахманинова. Его исполнение этих концертов — это встреча с высшими достижениями русского музыкального искусства.

Рахманинов: мелодии и эмоции

Второй концерт Рахманинова, написанный в 1901 году, знаменит своими мелодиями, эмоциональной насыщенностью и гармонией. Здесь фортепиано и оркестр выступают как равноправные партнеры. Музыка пронизана восторженным лиризмом и красотой мира, а партия фортепиано часто соперничает с мощью симфонического звучания оркестра.

Прокофьев: техническая сложность и яркое звучание

Во Втором концерте Прокофьева, созданном в 1913 году, главная роль принадлежит фортепиано. Партия этого инструмента полна сложных технических моментов и нюансов тембрового звучания. Здесь удачно сочетаются прокофьевская лирика и динамичное, нервное звучание музыки.

Иван Бессонов: молодой талант на мировых сценах

Иван Бессонов, студент Центральной музыкальной школы, активно выступает как в России, так и за рубежом. Он сотрудничает с известными дирижерами, такими как Валерий Гергиев и Владимир Спиваков, и участвует в ведущих музыкальных фестивалях. Концертный график молодого виртуоза расписан на несколько лет вперед.

Иван не только virtuoz piano, но и композитор. Его дебют в кино состоялся в 2015 году с музыкой к документальному фильму "Ветрянка". Также он выпустил диск, в который вошли произведения Ф. Шопена и его собственные композиции.

Обратите внимание, что программа может быть изменена. Продолжительность мероприятия составит 2 отделения по 40 минут.

Купить билет на концерт Иван Бессонов играет концерты Рахманинова и Прокофьева

Помощь с билетами
Ноябрь
Декабрь
18 ноября среда
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 700 ₽
29 декабря вторник
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 800 ₽

Фотографии

Иван Бессонов играет концерты Рахманинова и Прокофьева

В ближайшие дни

Алекс Абра. Роскошный латино джаз 1950-60-х. Комедийное джазовое шоу
6+
Джаз Эстрада Юмор

Алекс Абра. Роскошный латино джаз 1950-60-х. Комедийное джазовое шоу

27 августа в 20:00 Jam Club
от 2000 ₽
Инструментал блюз
12+
Джаз Блюз

Инструментал блюз

21 августа в 20:00 Jam Club
от 1000 ₽
Никита Шевчук. Сольный концерт
18+
Юмор

Никита Шевчук. Сольный концерт

26 августа в 21:30 Still Standup Moscow
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше