Музыкальное лото

Безумная вечеринка с музыкой, играми и призами!

Музыка, танцы, викторины и призы — всё это ожидает вас в одном вечере! Суть проста: вы слушаете музыку, заполняете бинго-бланки, побеждаете и получаете подарки. Но главное — это атмосфера абсолютного веселья.

Как проходит игра?

Заведение наполняется гостями, все рассаживаются по местам, и начинается настоящий движ! Каждый получает уникальный бинго-бланк, и начинается полное погружение. Музыка звучит, вы поёте, танцуете, а параллельно отмечаете исполнителей на своих бланках. Это как лото, но вместо чисел — песни!

Как выиграть?

Закрыли линию? Вставайте и громко кричите: «Бинго!» — и забирайте свой приз. Игра не заканчивается, раундов много, так что шансы есть у каждого. Атмосфера вечеринки настолько заразительна, что даже самый скромный участник не удержится от веселья.

Не упустите шанс!

Вам просто не удастся усидеть на месте — стулья остаются в стороне, и вы уже подпеваете любимые треки и танцуете! Не упустите шанс стать частью этого безумного рок-н-ролльного движения!

Смотрите наши фото и видео отчёты или пишите нам, чтобы записаться. Вы разберётесь на месте, но главное — это будет вечер, о котором вы точно не пожалеете!