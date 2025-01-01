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Музыкальное лото
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Музыкальное лото

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Безумная вечеринка с музыкой, играми и призами!

Музыка, танцы, викторины и призы — всё это ожидает вас в одном вечере! Суть проста: вы слушаете музыку, заполняете бинго-бланки, побеждаете и получаете подарки. Но главное — это атмосфера абсолютного веселья.

Как проходит игра?

Заведение наполняется гостями, все рассаживаются по местам, и начинается настоящий движ! Каждый получает уникальный бинго-бланк, и начинается полное погружение. Музыка звучит, вы поёте, танцуете, а параллельно отмечаете исполнителей на своих бланках. Это как лото, но вместо чисел — песни!

Как выиграть?

Закрыли линию? Вставайте и громко кричите: «Бинго!» — и забирайте свой приз. Игра не заканчивается, раундов много, так что шансы есть у каждого. Атмосфера вечеринки настолько заразительна, что даже самый скромный участник не удержится от веселья.

Не упустите шанс!

Вам просто не удастся усидеть на месте — стулья остаются в стороне, и вы уже подпеваете любимые треки и танцуете! Не упустите шанс стать частью этого безумного рок-н-ролльного движения!

Смотрите наши фото и видео отчёты или пишите нам, чтобы записаться. Вы разберётесь на месте, но главное — это будет вечер, о котором вы точно не пожалеете!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Суарэ Санкт-Петербург, Жуковского, 28
19:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Суарэ Санкт-Петербург, Жуковского, 28
19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Мой Питер Санкт-Петербург, Восстания, 20
19:00 от 900 ₽
Суарэ Санкт-Петербург, Жуковского, 28
19:00
Санкт-Петербург, 26 июля
Мой Питер Санкт-Петербург, Восстания, 20
18:00 от 900 ₽
Суарэ Санкт-Петербург, Жуковского, 28
18:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Суарэ Санкт-Петербург, Жуковского, 28
18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Суарэ Санкт-Петербург, Жуковского, 28
19:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Суарэ Санкт-Петербург, Жуковского, 28
19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Суарэ Санкт-Петербург, Жуковского, 28
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Суарэ Санкт-Петербург, Жуковского, 28
18:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Суарэ Санкт-Петербург, Жуковского, 28
18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Суарэ Санкт-Петербург, Жуковского, 28
19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Суарэ Санкт-Петербург, Жуковского, 28
19:00 от 900 ₽
Мой Питер Санкт-Петербург, Восстания, 20
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Суарэ Санкт-Петербург, Жуковского, 28
18:00 от 900 ₽
Мой Питер Санкт-Петербург, Восстания, 20
18:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Суарэ Санкт-Петербург, Жуковского, 28
18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Суарэ Санкт-Петербург, Жуковского, 28
19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Суарэ Санкт-Петербург, Жуковского, 28
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Суарэ Санкт-Петербург, Жуковского, 28
18:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Суарэ Санкт-Петербург, Жуковского, 28
18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Суарэ Санкт-Петербург, Жуковского, 28
19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Мой Питер Санкт-Петербург, Восстания, 20
19:00 от 900 ₽
Суарэ Санкт-Петербург, Жуковского, 28
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Мой Питер Санкт-Петербург, Восстания, 20
18:00 от 900 ₽
Суарэ Санкт-Петербург, Жуковского, 28
18:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Суарэ Санкт-Петербург, Жуковского, 28
18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Суарэ Санкт-Петербург, Жуковского, 28
19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Суарэ Санкт-Петербург, Жуковского, 28
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Суарэ Санкт-Петербург, Жуковского, 28
18:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Суарэ Санкт-Петербург, Жуковского, 28
18:00 от 700 ₽

Фотографии

Музыкальное лото Музыкальное лото Музыкальное лото Музыкальное лото Музыкальное лото Музыкальное лото Музыкальное лото Музыкальное лото Музыкальное лото Музыкальное лото Музыкальное лото Музыкальное лото Музыкальное лото

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