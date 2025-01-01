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Placebo tribute by Special G
Билеты от 1200₽
Киноафиша Placebo tribute by Special G

Placebo tribute by Special G

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Энергия британского рока в день рождения Алекса!

Лето, суббота, сочный британский рок и BIRTHDAY PARTY! В этот вечер сцена Мумий Тролль Music Bar превратится в настоящую рок-арену благодаря группе Special G, которая представит мощный трибьют культовой группе Placebo.

Культовые хиты и живая энергия

Группа Special G известна своим высококлассным исполнением хитов Placebo. Не только зрители, но и сами музыканты оригинальной группы отметили уровень талантливых трибьютеров. Их исполнение характеризуется живой энергией и атмосферой, которую невозможно подделать.

Особенное событие

Этот вечер станет еще более значимым, так как мы отмечаем День Рождения Алекса! Это значит, что шоу будет еще более шумным, личным и незабываемым. Зрителей ждут сюрпризы, эксклюзивный мерч и, возможно, кое-что неожиданное.

Не упустите свой шанс!

Не пропустите возможность стать частью этого яркого события. Приходите и погружайтесь в мир британского рока — вы точно не останетесь равнодушными!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 1200 ₽

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