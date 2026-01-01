Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Главный концерт недели
Билеты от 1096₽
Киноафиша Главный концерт недели

Главный концерт недели

18+
Возраст 18+
Билеты от 1096₽

О концерте

Стендап-шоу «Главный концерт недели» от StandUp Msk

Станьте свидетелями уникального стендап-шоу «Главный концерт недели», организованного StandUp Msk! Это мероприятие проводится одновременно в Москве и Санкт-Петербурге, предоставляя зрителям возможность насладиться выступлениями лучших комиков.

Выступления звезд комедии

На сцене вас ждут три комика и ведущий. Каждый концерт предлагает уникальный состав, который меняется каждую неделю. Благодаря этому шоу вы гарантированно будете поражены неожиданными поворотами и яркими выступлениями.

Секретный состав артистов

Почему состав комиков держится в секрете? StandUp Msk с гордостью предлагает вам довериться нашим закрытым лайн-апам. Каждый комик — профессионал, участник популярных проектов, таких как «Stand Up» на ТНТ, Labelcom и «Прожарка». Неожиданность и сюрприз — важные элементы нашего шоу, которые позволяют увидеть известных комиков по доступным ценам.

Импровизационный формат

Смотрите, как комики взаимодействуют с залом! В программе — импровизационное общение, а также розыгрыши призов для гостей. В течение всего вечера вы можете заказать еду и напитки из меню. Рассадка осуществляется согласно вашему времени прихода, поэтому приходите заранее, если хотите занять лучшие места.

Важная информация для гостей

  • На площадках O’Donoghue’s и Tap&Barrel в момент концерта скидки на меню не действуют.
  • На площадке Tap&Barrel девушки в вечерних платьях получают бокал игристого от заведения.

Пожалуйста, обратите внимание, что мероприятие строго 18+. Также, если вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения, вас могут не пустить на шоу.

StandUp Msk — центр комедии

StandUp Msk — это сообщество комиков со всей России, которые превращают кафе, рестораны и бары в комедийные клубы. Теперь это развлечение доступно и в Санкт-Петербурге!

Купить билет на концерт Главный концерт недели

Помощь с билетами
Февраль
Март
28 февраля суббота
18:30
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
от 1096 ₽
1 марта воскресенье
20:00
Tap & Barrel Pub Москва, Б.Дмитровка, 13
от 1096 ₽
2 марта понедельник
20:00
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
от 1096 ₽
4 марта среда
20:00
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
от 1096 ₽
6 марта пятница
19:00
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
от 1096 ₽
7 марта суббота
19:30
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
от 1096 ₽
8 марта воскресенье
19:30
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
от 1096 ₽
9 марта понедельник
17:00
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
от 1096 ₽
20:00
Tap & Barrel Pub Москва, Б.Дмитровка, 13
от 1096 ₽
14 марта суббота
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1096 ₽
В других городах
Март
4 марта среда
20:00
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
от 1096 ₽
11 марта среда
20:00
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
от 1096 ₽
14 марта суббота
18:00
Bistrot 44 Санкт-Петербург, Восстания, 44, Demetra Art Hotel
от 1096 ₽

В ближайшие дни

The Marshmallows
18+
Рок-н-ролл
The Marshmallows
8 марта в 20:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Юрий Андрейчук и Slua Si - концерт-беседа в День святого Патрика 2026
0+
Поп Фолк
Юрий Андрейчук и Slua Si - концерт-беседа в День святого Патрика 2026
21 марта в 17:00 Punch & Judy
от 1500 ₽
Женский Stand Up
18+
Юмор
Женский Stand Up
30 мая в 16:00 Petter
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше