Стендап-шоу «Главный концерт недели» от StandUp Msk

Станьте свидетелями уникального стендап-шоу «Главный концерт недели», организованного StandUp Msk! Это мероприятие проводится одновременно в Москве и Санкт-Петербурге, предоставляя зрителям возможность насладиться выступлениями лучших комиков.

Выступления звезд комедии

На сцене вас ждут три комика и ведущий. Каждый концерт предлагает уникальный состав, который меняется каждую неделю. Благодаря этому шоу вы гарантированно будете поражены неожиданными поворотами и яркими выступлениями.

Секретный состав артистов

Почему состав комиков держится в секрете? StandUp Msk с гордостью предлагает вам довериться нашим закрытым лайн-апам. Каждый комик — профессионал, участник популярных проектов, таких как «Stand Up» на ТНТ, Labelcom и «Прожарка». Неожиданность и сюрприз — важные элементы нашего шоу, которые позволяют увидеть известных комиков по доступным ценам.

Импровизационный формат

Смотрите, как комики взаимодействуют с залом! В программе — импровизационное общение, а также розыгрыши призов для гостей. В течение всего вечера вы можете заказать еду и напитки из меню. Рассадка осуществляется согласно вашему времени прихода, поэтому приходите заранее, если хотите занять лучшие места.

Важная информация для гостей

На площадках O’Donoghue’s и Tap&Barrel в момент концерта скидки на меню не действуют.

На площадке Tap&Barrel девушки в вечерних платьях получают бокал игристого от заведения.

Пожалуйста, обратите внимание, что мероприятие строго 18+. Также, если вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения, вас могут не пустить на шоу.

StandUp Msk — центр комедии

StandUp Msk — это сообщество комиков со всей России, которые превращают кафе, рестораны и бары в комедийные клубы. Теперь это развлечение доступно и в Санкт-Петербурге!