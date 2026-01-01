Лучшее за 115 лет: Русский народный хор имени М.Е.Пятницкого

Нна сцене одного из самых красивых столичных концертных залов – Зала Церковных Соборов – состоится концерт легендарного русского народного Хора имени М.Е.Пятницкого. Программа «Лучшее за 115 лет» - это два отделения, которые подарят зрителям незабываемую встречу с легендарным коллективом и лучшими номерами их творчества в честь празднования их 115-летия. Государственный академический русский народный хор имени М.Е.Пятницкого по праву называют творческой лабораторией фольклористики. Хор был основан выдающимся исследователем, собирателем и пропагандистом русского народного творчества Митрофаном Ефимовичем Пятницким, который впервые показал традиционную русскую песню в том виде, в котором она веками исполнялась народом. Отыскивая талантливых народных певцов, он стремился ознакомить широкие круги городской публики с их вдохновенным мастерством, дать почувствовать всю художественную ценность русской народной песни. Первыми слушателями и поклонниками хора были С. Рахманинов, Ф. Шаляпин, И. Бунин. В 1936 году коллективу присвоен статус Государственного. В годы войны хор им. Пятницкого вел большую концертную деятельность в составе фронтовых концертных бригад. Песня «Ой, туманы мои» стала своего рода гимном всего партизанского движения. С 1989 года коллектив возглавляет народная артистка РФ, Лауреат Премии Правительства РФ, профессор А.А.Пермякова. В 2001 году коллективу заложена именная звезда на «Аллее звезд» в г. Москве. В 2007 году хор им. Пятницкого награжден медалью Правительства РФ «Патриот России». В 2008 году хор им. Пятницкого стал лауреатом премии «Национальное достояние страны». В настоящее время хор имени Пятницкого сохранил свое неповторимое творческое лицо, оставаясь научным центром профессионального народного искусства, а современное выступление хора – это высокое достижение и эталон гармоничности сценического народного искусства.