Андрей Коробейников, фортепиано
Билеты от 1000₽
6+
О концерте

Шедевры Шостаковича на сцене

Приглашаем вас на уникальный спектакль, посвященный 24 прелюдиям и фугам Дмитрия Шостаковича, созданным в 1950-1951 годах. В этом произведении композитор раскрывает свои музыкальные идеи, сочетая глубину и сложность классической формы.

Музыкальное богатство

На сцене прозвучат следующие прелюдии и фуги:

  • Прелюдия и фуга ля мажор
  • Прелюдия и фуга ля минор
  • Прелюдия и фуга соль мажор
  • Прелюдия и фуга соль минор
  • Прелюдия и фуга ля-бемоль мажор
  • Прелюдия и фуга соль-диез минор
  • Прелюдия и фуга фа-диез мажор
  • Прелюдия и фуга фа-диез минор
  • Прелюдия и фуга фа мажор
  • Прелюдия и фуга ми минор

Необычные интерпретации

Спектакль удивит зрителей необычными интерпретациями известных произведений. Композитор заложил в свои работы много эмоциональной силы, которая будет выражена через талантливую игру исполнителей. Шостакович создал эту серию, вдохновляясь традициями, и каждая прелюдия погружает в различные аспекты человеческих чувств.

Приходите на встречу с музыкой

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события. Мы рады видеть вас в зрительном зале, где живет музыка!

Ноябрь
6 ноября пятница
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 1000 ₽

