Киноафиша Мураками. Классное время 2

Мураками. Классное время 2

Возраст 12+
О концерте

Летние концерты «Мураками» в Москве и Санкт-Петербурге

Этим летом рок-группа «Мураками» вновь порадует своих слушателей незабываемыми выступлениями на столичных площадках. В Москве концерт пройдет 11 июля в клубе Gipsy, а в Санкт-Петербурге — 2 августа на крыше Roof Place.

Энергия и настроения

Солистка группы Диляра Вагапова поделилась, что особенно ценит летние шоу за возможность прогуляться перед выступлением и зарядиться энергией вместе с аудиторией. Каждое их выступление наполнено позитивными эмоциями, улыбками и рок-песнями о любви.

Новинки и гастроли

В этом году «Мураками» представили свою третью книгу стихов Диляры Вагаповой и выпустили тринадцатый альбом «Невеста хочет домой». Гастрольный график группы расписан на целый год. Весной они провели тур «Избранное», а осенью продолжат гастроли в поддержку новой пластинки.

Специфика творчества

Команда не боится экспериментов в своем творчестве, сочетая лирику и мощные рок-манифесты. Однако главное остается неизменным — уже более 20 лет они пишут и исполняют песни о любви.

Не пропустите!

Главные хиты, интересные премьеры, отличная атмосфера и тысячи улыбок ждут вас на концертах с программой «Классное время 2» 11 июля в Москве и 2 августа в Санкт-Петербурге!

Июль
11 июля суббота
19:00
Gipsy Москва, Болотная наб., 3, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 2500 ₽
В других городах
Август
2 августа воскресенье
19:00
Roof Place Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, Культурный квартал «Брусницын», крыша
от 2500 ₽

