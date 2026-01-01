Мураками. Классное время 2

Летние концерты «Мураками» в Москве и Санкт-Петербурге

Этим летом рок-группа «Мураками» вновь порадует своих слушателей незабываемыми выступлениями на столичных площадках. В Москве концерт пройдет 11 июля в клубе Gipsy, а в Санкт-Петербурге — 2 августа на крыше Roof Place.

Энергия и настроения

Солистка группы Диляра Вагапова поделилась, что особенно ценит летние шоу за возможность прогуляться перед выступлением и зарядиться энергией вместе с аудиторией. Каждое их выступление наполнено позитивными эмоциями, улыбками и рок-песнями о любви.

Новинки и гастроли

В этом году «Мураками» представили свою третью книгу стихов Диляры Вагаповой и выпустили тринадцатый альбом «Невеста хочет домой». Гастрольный график группы расписан на целый год. Весной они провели тур «Избранное», а осенью продолжат гастроли в поддержку новой пластинки.

Специфика творчества

Команда не боится экспериментов в своем творчестве, сочетая лирику и мощные рок-манифесты. Однако главное остается неизменным — уже более 20 лет они пишут и исполняют песни о любви.

Главные хиты, интересные премьеры, отличная атмосфера и тысячи улыбок ждут вас на концертах с программой «Классное время 2» 11 июля в Москве и 2 августа в Санкт-Петербурге!