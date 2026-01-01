Возраст 16+

О концерте

Мукка: концертный тур по городам России

Мукка, прозвище рок-музыканта Серафима Владимиировича Сидорина, готов презентовать уникальный концертный тур по городам России. Этот талантливый артист, взорвавший музыкальные чарты своим хитом «Девочка с каре», придаст новизну привычному формату музыкальных мероприятий.

Что ожидать от концерта?

В программе Мукки — не только привычные хиты, но и новые композиции. Артист обещает оригинальное представление, где музыка будет сочетаться с театральными элементами. Зрители смогут насладиться зрелищными выступлениями и сценическими эффектами, которые привнесут новую жизнь в его любимые песни.

Почему стоит посетить концерт?

Мукка известен своим необычным подходом к музыкальному искусству. Концерты — это всегда мощный заряд положительной энергии и атмосфера единения с публикой. Не упустите возможность увидеть артиста на сцене и стать частью музыкального события, которое останется в памяти надолго.

Следите за расписанием концертов и готовьтесь к ярким эмоциям и неожиданным сюрпризам!

В других городах
Октябрь
8 октября четверг
20:00
Circus Красноярск, Высотная, 35а/1
от 2000 ₽
13 октября вторник
20:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 2000 ₽
16 октября пятница
19:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
от 2000 ₽
18 октября воскресенье
20:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 2000 ₽
19 октября понедельник
20:00
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
от 2000 ₽

