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Лев, колдунья и платяной шкаф
Билеты от 1000₽
Киноафиша Лев, колдунья и платяной шкаф

Спектакль Лев, колдунья и платяной шкаф

Постановка
Вернадского 13 6+
Режиссер Елена Громова
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Приключение в Нарнии. Спектакль для детей на Вернадского, 13

«Никто не знал, какую тайну хранит старый платяной шкаф, пока одной маленькой девочке не пришло в голову спрятаться среди шуб и зимних пальто. И тогда произошли удивительные события, открывшие миру чудесную страну – Нарнию».

Представьте, что вы – ребенок, стоящий перед старинным платяным шкафом. Рискнете спрятаться там? Если да, то обычная деревянная дверь вдруг окажется порталом в волшебный мир. Жители Нарнии станут вашими проводниками в это удивительное путешествие, но будьте осторожны: не каждому из них стоит доверять.

Сюжет и герои

В центре истории – борьба с Белой Колдуньей, которая обрекла народ Нарнии на вечный холод. Вам вместе с героями предстоит сразиться с ней и спасти сказочную страну. На вашем пути будут страхи и предательства, вечные вопросы о дружбе и любви, а также уроки прощения и самопожертвования.

Театральный опыт

Обычная игра в прятки превращается в настоящее приключение на сцене нашего театра. Герои не просто потеряются в этом шкафу – они повзрослеют. Но даже в самых трудных ситуациях сказка всегда будет согревать их души. Это представление приглашает зрителей на встречу с чудесами и важными жизненными уроками.

Интересные факты о спектакле

  • Спектакль основан на знаменитой книге К. С. Льюиса «Хроники Нарнии».
  • Нарния – это мир, полный магии, говорящих животных и захватывающих приключений.
  • Актеры нашей труппы подготовили уникальные костюмы и декорации, чтобы передать атмосферу волшебства.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого приключения и узнать, какие чудеса скрывает старый платяной шкаф!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
12:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽
25 октября
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
12:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽

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