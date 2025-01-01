Спектакль Лев, колдунья и платяной шкаф

Приключение в Нарнии. Спектакль для детей на Вернадского, 13

«Никто не знал, какую тайну хранит старый платяной шкаф, пока одной маленькой девочке не пришло в голову спрятаться среди шуб и зимних пальто. И тогда произошли удивительные события, открывшие миру чудесную страну – Нарнию».

Представьте, что вы – ребенок, стоящий перед старинным платяным шкафом. Рискнете спрятаться там? Если да, то обычная деревянная дверь вдруг окажется порталом в волшебный мир. Жители Нарнии станут вашими проводниками в это удивительное путешествие, но будьте осторожны: не каждому из них стоит доверять.

Сюжет и герои

В центре истории – борьба с Белой Колдуньей, которая обрекла народ Нарнии на вечный холод. Вам вместе с героями предстоит сразиться с ней и спасти сказочную страну. На вашем пути будут страхи и предательства, вечные вопросы о дружбе и любви, а также уроки прощения и самопожертвования.

Театральный опыт

Обычная игра в прятки превращается в настоящее приключение на сцене нашего театра. Герои не просто потеряются в этом шкафу – они повзрослеют. Но даже в самых трудных ситуациях сказка всегда будет согревать их души. Это представление приглашает зрителей на встречу с чудесами и важными жизненными уроками.

Интересные факты о спектакле

Спектакль основан на знаменитой книге К. С. Льюиса «Хроники Нарнии».

Нарния – это мир, полный магии, говорящих животных и захватывающих приключений.

Актеры нашей труппы подготовили уникальные костюмы и декорации, чтобы передать атмосферу волшебства.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого приключения и узнать, какие чудеса скрывает старый платяной шкаф!